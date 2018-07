França bate Lituânia e é bronze no Mundial de Basquete

Depois da apertada derrota para a Sérvia na semifinal do dia anterior, a França conseguiu se recuperar rapidamente e conquistou neste sábado a medalha de bronze no Mundial Masculino de Basquete. Para conseguiu seu melhor resultado na história da competição, a seleção francesa derrotou a Lituânia por 95 a 93, em Madri, na Espanha.

A Lituânia tinha perdido a outra semifinal na quinta-feira, quando foi massacrada pelos Estados Unidos, e teve mais tempo para se recuperar antes da disputa do bronze. Mas acabou sendo derrotada pela França neste sábado e não conseguiu repetir o resultado do Mundial anterior, há quatro anos, na Turquia, quando ficou em terceiro lugar.

Atual campeã europeia, a França foi ao Mundial da Espanha desfalcada de seus dois principais jogadores, os astros da NBA Tony Parker e Joakim Noah. Chegou a ser derrotada pelo Brasil na primeira fase, mas fez uma grande campanha e esteve muito perto da final, ao perder para a Sérvia na sexta-feira por 90 a 85. No fim, levou o bronze.

No jogo deste sábado, as duas seleções fizeram um confronto equilibrado. A Lituânia teve chance de vitória até o último segundo, mas a França soube garantir o resultado. Para isso, os franceses contaram com nova atuação brilhante de Nicolas Batum, cestinha com 27 pontos. Do lado lituano, Valanciunas terminou com 25 pontos.

A final do Mundial da Espanha será disputada neste domingo, quando a surpreendente Sérvia, que chegou a perder para o Brasil na primeira fase e depois provocou a eliminação brasileira nas quartas de final, irá desafiar o favoritismo dos Estados Unidos. O jogo entre sérvios e norte-americanos começa às 16 horas (de Brasília), em Madri.