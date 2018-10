Franca bate Paulistano e volta a conquistar o Paulista de Basquete após 11 anos

Uma das principais forças da história do basquete nacional, o Sesi/Franca voltou a conquistar um título nesta quarta-feira. Após 11 anos de jejum no estado, a equipe sagrou-se campeã paulista ao derrotar o Paulistano/Corpore, por 77 a 69, mesmo fora de casa, resultado que fechou a série melhor de três da final em 2 a 0.

Este foi o 12.º título estadual do Franca, mas apenas o primeiro nos últimos 11 anos. A tradicional equipe não conquistava o Campeonato Paulista desde 2007, quando derrotou o São Bernardo. De lá para cá, o time sofreu com uma crise financeira até se reerguer nas últimas temporadas.

De quebra, com a conquista deste ano, o Franca se vingou da derrota para o Paulistano na decisão do ano passado. E o título veio justamente na casa ds atuais campeões do NBB, na capital paulista, diante de pouco mais de mil presentes.

Apesar da derrota, o Paulistano começou superior na decisão desta quarta e terminou o primeiro tempo em vantagem. A liderança foi sustentada até a metade do terceiro período, quando o Franca virou e abriu vantagem confortável. No período final, foi só sustentar a distância para comemorar.

Os cinco titulares do Franca tiveram bons desempenhos e terminaram com mais de dez pontos. O cestinha foi o armador Elinho, justamente ex-jogador do Paulistano, que terminou com 17 pontos. Lucas Dias, outro que mudou de lado, anotou 14 pontos, enquanto Jimmy e David Jackson terminaram com 13 cada. Pelo Paulistano, destaque para os 12 pontos do armador Yago.