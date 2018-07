Franca derrota Pinheiros e abre vantagem no NBB

Apesar da vantagem de estrear o confronto diante de sua torcida, o Pinheiros vacilou no início da partida e viu o Franca abrir 11 a 0 nos primeiros minutos. O Pinheiros tentou reagir, mas acabou o primeiro quarto em desvantagem: 25 a 13. Os donos da casa melhoraram no segundo quarto e reduziram a vantagem do rival, que passou a liderar por apenas seis pontos (46 a 40).

Mas o Franca voltou a jogar melhor no terceiro quarto e dilatou o placar, abrindo 72 a 52. No período final, os visitantes mantiveram o domínio e venceram por 95 a 76.

Ao final da partida, o armador Thiago lamentou a dificuldade do ataque do Pinheiros. "Nosso ataque foi muito mal. Não conseguimos pontuar hoje, terminamos com apenas 76 pontos. Mas para um ataque funcionar bem, temos que começar com uma boa defesa e também não apresentamos isso hoje", avaliou.

O resultado, porém, não desanimou o jogador, que prevê uma reação do Franca neste final de semana. "Apesar de termos perdido o primeiro jogo aqui em casa, vai avançar para aproxima fase quem vencer três jogos. Teremos duas partidas neste final de semana em Franca e temos que sair de lá com pelo menos uma vitória".

O Pinheiros tentará reequilibrar o duelo no próximo sábado, a partir das 11 horas, no Ginásio Pedro Murilla Fuentes, em Franca, no segundo jogo da série.