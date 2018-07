Franca é escolhida para sediar o Jogo das Estrelas do NBB

Além de Franca, as cidades de Mogi das Cruzes, também no interior paulista, e de Belo Horizonte também tinham interesse em sediar o Jogo das Estrelas, mas os organizadores do NBB optaram mesmo por Franca, conhecida como "Capital do Basquete" pela tradição do esporte na cidade.

Assim como nas edições anteriores, no dia que antecede o Jogo das Estrelas, em 6 de março, serão disputados os Torneios de 3 Pontos e Enterradas e o Desafio de Habilidades, além do Arremesso das Estrelas, competição criada no último ano que consiste em disputa de arremessos entre trios formados por um jogador do NBB, um ex-atleta e uma jogadora que atua na LBF, o campeonato nacional feminino de basquete.

Em 7 de março, serão disputados os jogos entre as equipes NBB Brasil e NBB Mundo, envolvendo jogadores brasileiros e estrangeiros. A equipe brasileira venceu três dos quatro duelos já realizados. Dois deles foram disputados em Franca, em 2011 e em 2012.