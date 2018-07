Franca oficializa a contratação de Leandrinho para a disputa do NBB

O Sesi Franca oficializou nesta sexta-feira a contratação de Leandrinho para a temporada 2017/2018 do NBB. As partes já vinham conversando e haviam chegado a um acordo na semana passada, mas somente agora o acerto com o ala/armador de 34 anos foi confirmado para reforçar uma das equipes mais tradicionais do basquete brasileiro.

"Estou muito feliz por fazer parte de uma equipe tradicional e vencedora como o Sesi Franca Basquete, dentro de um projeto tão sólido e estruturado como este, em parceria com o Sesi-SP. Vou fazer o meu melhor para ajudar o time e trazer alegrias para a fanática torcida francana", declarou o jogador.

Trata-se, também, de mais uma amostra do poder econômico do Franca nesta nova parceria com o Sesi, após amargar anos de baixa e ficar até ameaçado de fechar as portas. No primeiro semestre, a equipe investiu pesado em contratações e terminou na segunda colocação do Campeonato Paulista, caindo para o Paulistano na decisão.

"Leandrinho é um ídolo do esporte brasileiro. Ele chega ao Sesi Franca Basquete para somar ainda mais e será um grande exemplo para nossos alunos", considerou Paulo Skaf, presidente do Sesi-SP.

Com a contratação, o Franca tenta acabar com o longo jejum de 10 anos sem títulos, já que o último foi o Paulista de 2007. Leandrinho será o primeiro campeão da NBA a jogar o NBB, uma vez que conquistou o título da principal liga de basquete do mundo na temporada 2014/2015 com o Golden State Warriors.

Esta, porém, será a terceira passagem do ala/armador pelo NBB. Na temporada 2011/2012, o jogador, que pôde atuar por aqui por causa do locaute na NBA, registrou médias de 19 pontos e quatro assistências em seis partidas pelo Flamengo. Já em 2013/2014, Leandrinho defendeu o Pinheiros em oito jogos para comprovar que estava recuperado de uma delicada cirurgia no joelho esquerdo. Foram 20,8 pontos e 3,1 assistências de média.