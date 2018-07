Franca supera atual campeão Brasília no NBB

O Vivo/Franca estreou com grande estilo no Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida disputada em Uberlândia na noite desta segunda-feira, a equipe paulista surpreendeu o atual campeão Uniceub/BRB/Brasília e ganhou por 69 a 67.

Embora o mando fosse do Brasília, a partida precisou ser disputada em Uberlândia porque a equipe foi suspensa no final da última temporada. Assim, o Franca se aproveitou do menor peso da torcida adversária.

Depois de perder o primeiro tempo por 41 a 35, a equipe paulista buscou a reação e triunfou com dois lances livres de Rogério no minuto final. Guilherme Giovannoni ainda teve a chance de virar, mas desperdiçou arremesso de três pontos nos últimos segundos.

"Foi uma vitória excelente. É sempre muito bom vencer uma equipe como o Brasília, atual campeão do NBB. Tivemos disciplina tática durante todo o jogo e, principalmente, o mérito de nos momentos decisivos, a equipe crescer", afirmou Helinho.

Ainda na noite desta segunda-feira, o Unitri/Universo contou com o apoio da torcida para superar o Araraquara por 95 a 88, em confronto definido na prorrogação. O ala/armador norte-americano Robby Collum foi o cestinha da partida, com 29 pontos.