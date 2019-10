Franca vence Corinthians em casa e fatura o bi do Paulista de Basquete

O Franca conquistou nesta quinta-feira o bicampeonato consecutivo do Paulista Masculino de Basquete. Atuando em casa, no Ginásio Pedrocão, o time fechou a série decisiva contra o Corinthians em 2 a 0 ao triunfar diante da equipe da capital por 88 a 67.

No último domingo, o Franca havia aberto vantagem na decisão ao superar o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques por 74 a 68. E voltou a triunfar nesta quinta, dessa vez ao lado do seu torcedor, para garantir o 13º troféu estadual da sua história.

Os norte-americanos David Jackson, do Franca, e Tracy Robinson, do Corinthians, foram os cestinhas da partida, ambos com 17 pontos. Lucas Dias e Leo Schattmann, ambos com 16 pontos, e Rafael Hettsheimeir, com 13, também se destacaram na conquista da equipe Francana.

A decisão desta quinta-feira foi bastante equilibrada no começo, tanto que após fechar o primeiro quarto vencendo por 16 a 13, após muitos erros no ataque, o Franca foi ao intervalo com a vantagem mínima de um ponto, com o placar em 34 a 33, após um segundo período marcado pela alternância no placar entre as equipes.

Na retomada do jogo, o time da casa se impôs, tendo iniciado o último quarto ganhando por 64 a 46, após um apagão dos corintianos. Depois, então, apenas administrou a vantagem e até a ampliou, fechando a decisão com confortáveis 88 a 67.

Após o fim do Paulista, os times voltam as suas atenções para o NBB. E vão duelar no próximo sábado, no Ginásio Wlamir Marques, a partir das 12h50. Será a estreia do Franca no torneio, enquanto o Corinthians perdeu em sua estreia para o São Paulo.