França vence e será a adversária do Brasil no Mundial de basquete

Atual vice-campeã olímpica, a França será a próxima adversária do Brasil no Mundial Feminino de Basquete, que está acontecendo na Turquia. Nesta terça-feira, as francesas venceram as canadenses por 63 a 59, em Ancara, e avançaram como segundas colocadas do Grupo B da competição.

Pelo regulamento do Mundial, o primeiro colocado de cada grupo está diretamente classificado para as quartas de final. Nas oitavas, cada um dos quatro confrontos põem frente a frente um segundo e um terceiro colocado.

O Brasil, que mais cedo venceu o Japão, ficou na terceira colocação do Grupo A, atrás de Espanha (primeira) e República Checa (segunda). No Grupo B, a Turquia avançou invicta, enquanto a França passou com duas vitórias e um derrota. O Canadá foi o terceiro colocado.

Rival do Brasil nas oitavas, a França só foi à Olimpíada duas vezes, mas ganhou a prata em Londres. Em Mundiais, só levou medalha na primeira edição, em 1953. Nos últimos três Mundiais, entretanto, chegou até as quartas. No Europeu, foi campeã em 2009, bronze em 2011 e prata em 2013.

A partida entre Brasil e França será às 13 horas de Brasília desta quarta-feira, em Ancara. As oitavas de final também terão República Checa x Canadá, Bielo-Rússia x China e Cuba x Sérvia.. Espanha, Austrália, Turquia e EUA estão nas quartas. Se avançar, o Brasil terá pela frente exatamente as norte-americanas.