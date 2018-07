Franca vence Pinheiros e abre boa vantagem no NBB

O Vivo/Franca deu um passo importante para avançar à semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), neste sábado, ao derrotar o Pinheiros/SKY, em casa, por 84 a 75. Assim, abriu vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco das quartas de final.

Quatro jogadores marcaram mais de 13 pontos pelo time de Franca, mas o principal destaque foi novamente o ala-pivô Rogério - anotou 24 pontos e foi o cestinha do confronto. Pela equipe do Pinheiros, Olivinha fez 20 pontos e o pivô Morro 17.

A partida deste sábado até começou equilibrada, mas Franca melhorou no segundo quarto e abriu nove pontos de vantagem. O Pinheiros até tentou reagir após o intervalo, descontando cinco pontos. A equipe da casa, no entanto, foi melhor no final e garantiu a vitória com relativa tranquilidade.

"Temos que ter uma postura defensiva forte, marcando os principais jogadores deles, como fizemos hoje. Assim temos grandes chances de fechar a série. Estamos muito focados. Sabendo da importância de cada jogo e da força que nosso adversário tem", avaliou o ala Rogério.