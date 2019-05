Franca x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário da final do NBB

Franca e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no ginásio do Pedrocão, em Franca, no jogo 2 da série melhor de cinco da final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Onde assistir Franca x Flamengo ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo de Fox Sports, ESPN e pelo Facebook do NBB.

Equipe de melhor campanha na temporada regular do NBB, Franca entra em quadra pressionado após perder o primeiro jogo da série no último domingo. A equipe do técnico Helinho teve uma atuação muito ruim no Maracanãzinho e foi superado pelo Flamengo por 82 a 68.

Já o time rubro-negro, do técnico Gustavo De Conti, quer se aproximar do título com mais uma vitória. O jogo 3 acontece novamente em Franca, no sábado, às 14h. A quarta e quinta partidas, se necessárias, serão nos dias 1º de junho (sábado), no Rio, e 8 de junho (sábado), em Franca.