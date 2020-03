Francês do Utah Jazz anuncia que vai doar R$ 2,5 milhões a vítimas do coronavírus

, o primeiro jogador daa ser diagnosticado com, anunciou neste sábado que vai fazer doações para aliviar a situação de pessoas afetadas pela pandemia, queda liga norte-americana de. Inicialmente, o francês dopretende doar o equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões, mas ele afirma que não vai parar por aí.

O ato de generosidade pode ser encarado como uma maneira de Rudy Gobert se redimir, pois antes de ser diagnosticado com o coronavírus ele fez piada com o assunto e, em uma entrevista coletiva, tossiu propositalmente nos microfones dos repórteres. Na ocasião, o francês foi muito criticado nos Estados Unidos por causa de seu comportamento irresponsável.

Os beneficiários das doações de Rudy Gobert serão vários: US$ 200 mil (R$ 950 mil) vão ser doados para trabalhadores do ginásio em que o Utah Jazz manda seus jogos e foram afetados pela suspensão das partidas; US$ 100 mil (R$ 475 mil) serão destinados a famílias afetadas pela pandemia em Utah e outros US$ 100 mil irão para famílias de Oklahoma City, onde o jogador estava quando soube que era portador do Covid-19; e 100 mil euros (R$ 525 mil) vão ser enviados à França para socorrer vítimas da pandemia no seu país natal.

"Eu sei que as pessoas foram afetadas de incontáveis maneiras. Essas doações são um pequeno gesto que refletem meu apreço e meu apoio a todas as pessoas que foram afetadas e são o primeiro de vários passos que pretendo dar para fazer a diferença de um modo positivo, enquanto continuo aprendendo sobre o Covid-19 e educando as demais pessoas", disse o jogador do Utah Jazz.

Rudy Gobert recebeu o diagnóstico na noite de quarta-feira, minutos antes do jogo do Utah Jazz contra o Oklahoma City Thunder. Àquela altura, a decisão de suspender as atividades da liga já havia sido tomada, mas a ideia era realizar todas as partidas marcadas para o dia. Com a notícia da contaminação do francês, porém, o jogo acabou sendo cancelado.

O estado de saúde do jogador do Utah Jazz é bom, assim como o de seu companheiro de time Donovan Mitchell, também contaminado pelo Covid-19, que divulgou um vídeo neste sábado para tranquilizar os seus fãs.

"Eu estou bem, as coisas estão correndo bem. Estou apenas tomando as precauções necessárias. Seguindo as orientações das autoridades médicas, estou em isolamento", contou Donovan Mitchell. "Tenho jogado videogame o dia inteiro, não vejo a hora de pisar de novo na quadra e jogar em frente aos melhores torcedores do mundo".

Além de Rudy Gobert, outros jogadores anunciaram que farão doações a pessoas afetadas pelo coronavírus, mesmo que eles não tenham sido contaminados pelo Covid-19. É o caso de Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Blake Griffin.