'Gana absurda' move os Warriors ao segundo título sobre os Cavaliers

O Golden State Warriors pode confirmar diante do Cleveland Cavaliers o bicampeonato da NBA, às 22h desta segunda-feira, na Arena Oracle, em Oakland (Califórnia, EUA). Sem Draymond Green, suspenso, e se dando ao luxo de ter Leandrinho praticamente no camarote. Cheio de apetite, inclusive para os Jogos Olímpicos Rio-2016.

A série está em 3 a 1 para os Warriors - quem somar quatro vitórias fica com o troféu da temporada 2015/2016. Não há na história da competição quem tenha revertido essa vantagem nas finais. O canal de TV por assinatura ESPN transmite o jogo ao vivo.

Enquanto Stephen Curry e Klay Thompson monopolizam as ações ofensivas e os olhares dos torcedores dos Warriors, o principal jogador brasileiro de basquete da atualidade mantém o sangue frio. O que aliás parece ser uma das marcas dos comandados do ex-armador e atual técnico Steve Kerr. Haja vista a capacidade de decidir os jogos quando querem.

"Acredito muito na força da equipe. Esse time tem uma gana absurda por conquistas. Isso nos deixa muito tranquilos para as finais", comenta Leandrinho.

Do outro lado estarão LeBron James e Kyrie Irving. Dupla com alto potencial de ataque, experiente em decisões. Principalmente sobre ela recaem as esperanças dos fãs dos Cavaliers.

"Teremos pela frente um adversário mordido, jogando a vida para levar a série adiante. Lógico que temos nossas virtudes, nossas qualidade. E também alguns erros para corrigir. Precisamos nos concentrar para uma grande apresentação novamente", frisa o ala brasileiro.

Apesar de acumular o maior número de vitórias em uma temporada regular da NBA - 73 no total -, o Warriors sofreu com contusões durante os playoffs. Curry e o próprio Leandrinho são exemplos. As dificuldades foram mais gritantes nas semifinais, contra o Oklahoma City Thunder. Nem assim a crença no bicampeonato diminuiu.

"Eu sempre acreditei (no bicampeonato), desde o primeiro jogo da temporada regular. Traçamos a meta e lutaremos até o fim para cumpri-la", declara o brasileiro.

Nesta temporada, Leandrinho tem uma média de apenas 6,4 pontos e 16 minutos em quadra. Bem diferente de nove anos atrás, quando ele registrou sua melhor marca na competição: 18 pontos e mais de 32 minutos por partida, na época como titular pelo Phoenix Suns.

No entanto, no primeiro jogo da série final atual, Leandrinho teve participação importante. Ele fez 11 pontos. Em um dia em que Curry esteve apagado.

"Ele (Curry) é com certeza um de nossos grandes diferenciais. Eleito MVP (Jogador Mais Valioso) duas vezes consecutivas, um talento que a qualquer momento decide e encanta o público. Eu muitas vezes não jogo a maior parte do jogo. Mas sei do meu papel dentro e fora de quadra. Tenho me preparado muito psicologica e fisicamente para manter a alta performance e creio ter conseguido", afirma o ala.

Caso seja necessário, o sexto jogo da série entre Warriors e Cavs será quinta-feira (16), às 22h, em Cleveland. Mas Leandrinho espera ser bicampeão hoje.

"É manter a pegada dos melhores jogos das finais", ele enfatiza.

Mas aos 33 anos, convocado para a Seleção Brasileira para os Jogos Olimpícos no Rio de Janeiro, que começam em 53 dias, Leandrinho será protagonista ou coadjuvante?

"Serei um jogador que fará de tudo para conseguir uma medalha em casa. Protagonista, coadjuvante, independente do rótulo, espero ser decisivo e ajudar a nossa Seleção a fazer um grande torneio", projeta o ala.