Ganhar 6 títulos é mais difícil do que feitos de Harden e Westbrook, diz Jordan

Michael Jordan afirmou nesta terça-feira que a sequência de 30 jogos com ao menos 30 pontos anotados de James Harden e a série de dez "triple-doubles" de Russell Westbrook são feitos impressionantes e difíceis de serem alcançados. Mas avisou que há algo ainda mais complicado de ser alcançado: os seis títulos de NBA que conquistou na sua carreira.

"O que é mais difícil do ponto de vista do jogador? Seis campeonatos, de todos os modos", afirmou Jordan, hoje proprietário do Charlotte Hornets, sorrindo e dando uma piscada de olhos, para exaltar os feitos alcançados quando atuava pelo Chicago Bulls.

Jordan elogiou os dois jogadores pelo que estão fazendo, observando que ambas as sequências são difíceis de se realizar. Para ele, as marcas mostram "o talento que temos dentro da liga".

"Isso mostra o progresso da liga. Eu estou muito orgulhoso de como ambos os caras fizeram, porque eles estão fazendo uma marca para o campeonato e acho que isso realmente ajuda a fazer o campeonato crescer", disse Jordan durante entrevista coletiva nas instalações do Hornets, palco do All-Star Game da NBA no próximo fim de semana e que contará com as presenças de Westbrook e Harden.

Na noite de segunda-feira, Harden precisou marcar 11 pontos nos 100 segundos finais do triunfo do Houston Rockets por 120 a 104 sobre o Dallas Mavericks para chegar aos 30 jogos com ao menos 30 pontos marcados, sendo que atuou com dores no ombro esquerdo, lesionado.

Westbrook terminou com 21 pontos, 14 rebotes e 11 assistências para obter o décimo "triple-double" consecutivo na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Portland Trail Blazers por 120 a 111, também na segunda, se isolando com a segunda maior sequência de jogos com dois dígitos em três fundamentos.