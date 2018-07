Garnett e Rondo garantem Celtics nas semifinais do Leste da NBA

NOVA YORK - O Boston Celtics venceu o New York Knicks por 101 a 89 neste domingo, no Madison Square Garden, em Nova York e fez 4 a 0 na série melhor de sete, garantindo a "varrida" sobre o adversário nas quartas de final da Conferência Leste da NBA.

A grande atuação do ala Kevin Garnett e do armador Rajon Rondo permitiram aos Celtics se classificarem antecipadamente para as semifinais, nas quais enfrentarão o vencedor do confronto entre Miami Heat e Philadelphia Sixers, no qual LeBron James e companhia têm vantagem de 3 a 1.

Garnett foi o cestinha do Boston, com 26 pontos, além de ter ficado com dez rebotes. Rondo não ficou atrás e também fez um double-double, com 21 pontos e 12 assistências.

Os Knicks foram liderados novamente pelo ala Carmelo Anthony, maior pontuador do jogo, com 32 pontos, e pelo ala-pivô Amare Stoudemire, que também conseguiu dois dígitos em pontos (19) e rebotes (12), mas ambos não evitaram a eliminação.

Veja também:

Liderado por armador reserva, Sixers evitam 'varrida' contra o Heat