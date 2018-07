Garoto de 9 anos é o 'porta-voz' do GP do Brasil de Fórmula 1

Após fazer sucesso no Youtube narrando a volta de um primo, Leandro Beninca, de 9 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como novo "promotor" do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. À partir desta semana, a agência oficial do evento lançará um comercial da corrida em que o narrador é o garoto catarinense.

Leandro ficou famoso na internet após narrar um vídeo em que seu primo, Marcos Martinelli, de 12 anos, desce uma trilha dirigindo um carrinho na cidade de Taió, no interior de Santa Catarina. A publicação, conhecida como 'Taca-lhe pau', já teve mais 2,5 milhões de visualizações. Isso fez com que a Prefeitura local promovesse a '1ª Corrida do Marco Veio', com carrinhos de madeira, entre os dias 5 a 7 de setembro, reunindo cerca de 4 mil pessoas.

No comercial do GP do Brasil, Leandro narra, à sua maneira e com sotaque carregado nos erres, algumas partes citando Lewis Hamilton, Fernando Alonso e o brasileiro Felipe Massa. A corrida, que será a penúltima desta temporada da Fórmula 1, está marcada para o dia 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo.