Gary Payton, astro da NBA, paga almoço de Páscoa em hospital de Oakland

Gary Payton, ex-armador do Seattle Supersonics e astro da NBA, aproveitou o domingo de Páscoa para homenagear os cerca de 200 funcionários de um hospital de Oakland, cidade onde nasceu há 51 anos, com um almoço.

Esta foi a forma que Payton escolheu para agradecer o esforço e o trabalho destes profissionais de saúde com a população neste momento de pandemia de coronavírus. Todas as refeições foram adquiridas em um restaurante local.

Payton armou no subsolo do hospital um centro de distribuição, que serviu também policiais e funcionários. Cerca de 30 refeições foram levadas até a UTI, onde médicos e enfermeiros estavam em trabalho contínuo.

Bicampeão olímpico com a seleção norte-americana (Atlanta-1996 e Sydney-2000), Payton jogou 13 temporadas no Seattle Supersonics e também vestiu a camiseta do Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Los Angeles Lakers, mas foi no Miami Heat onde conquistou seu único título na principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Ao lado de Shaquille O'Neal e Dwyane Wade, formou um forte time, que ainda tinha Alonzo Mourning, Jason Williams e Antoine Walker.