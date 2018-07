Gegê celebra título e nascimento da filha: 'Melhor dia da vida'

O armador Gegê certamente viveu neste sábado o dia mais importante de sua vida. Além de conquistar o pentacampeonato consecutivo do NBB, após a vitória do Bauru sobre o Paulistano por 92 a 73, no ginásio Gigantão, em Araraquara, o jogador também pôde comemorar pela manhã um feito ainda mais especial: o nascimento de sua filha.

"Posso falar com toda a certeza: esse é o melhor dia da minha vida", celebrou o armador, que havia sido campeão nas últimas quatro edições da competição pelo Flamengo, em entrevista à reportagem do canal SporTV. "Ela chegou no dia certo, ela sabia que seria um dia muito especial."

Feliz com a dupla conquista, Gegê fez uma sincera homenagem à esposa. "Queria aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha família. Eles passaram uma temporada muito difícil comigo, foi um ano de muita superação. A minha esposa, o que ela fez, o que ela aguentou sozinha nessa gestação... Eu amo muito ela", declarou.

O título serviu ainda para o armador homenagear outro familiar especial: seu avô paterno, que morreu no começo do ano. "Existe uma pessoa lá em cima, que eu perdi no dia 1º de janeiro, e tenho certeza de que ela tem o dedo nessa conquista, nesse meu dia: é o meu avô por parte de pai, um dos maiores fãs que tenho na minha vida."

Gegê também celebrou o elenco do time campeão, destacou os torcedores do Bauru e festejou o histórico feito do pentacampeonato. "Meus companheiros estão todos de parabéns. E posso falar agora que sou penta. Com muito orgulho", comentou. "É muito bom essa cidade poder gritar 'é campeão', esse grito que estava entalado. Eu estava do outro lado nas últimas, estava comemorando, e é bom poder agora fazê-los comemorar."