George decide no segundo final e Thunder bate Jazz em jogo com duas prorrogações

Em um jogo que contou com duas prorrogações na rodada desta sexta-feira à noite na NBA, Paul George coroou a sua atuação de gala com uma bela cesta no segundo final do último tempo extra para garantir ao Oklahoma City Thunder a vitória sobre o Utah Jazz, por 148 a 147, em casa. O astro completou com a jogada decisiva 45 pontos e terminou como maior cestinha deste confronto válido pela temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

George assegurou o triunfo por apenas um ponto de diferença ao se livrar da marcação de dois adversários com duas belas fintas e depois executar com precisão o chamado "floater", lance no qual o jogador arremessa com o corpo em movimento, com uma só mão, e não mantém o braço estendido para fazer a bola "flutuar" até a cesta.

O nome do jogo ainda ajudou o Thunder com nove rebotes e sete assistências. E a equipe de Oklahoma voltou a contar com outra grande atuação de Russell Westbrook, que foi o autor de um "double-double" de 43 pontos e 15 rebotes, sendo que ficou perto de completar dois dígitos em três fundamentos ao também distribuir oito assistências.

Pelo lado do Jazz, Donovan Mitchell foi o principal destaque, com 38 pontos, mas não conseguiu evitar a 26ª derrota da sua equipe em 58 jogos nesta edição da NBA, retrospecto que deixou o time na sexta posição da Conferência Oeste. O Thunder, agora com 38 vitórias em 58 partidas, é o terceiro colocado, atrás apenas do líder Golden State Warriors e do Denver Nuggets.

O Nuggets, por sua vez, passou a ostentar 40 triunfos na vice-liderança ao bater o Dallas Mavericks por 114 a 104, fora de casa, onde exibiu um forte desempenho coletivo liderado por Nikola Jokic, que somou 19 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

A equipe texana atuou desfalcada de Luka Doncic, calouro que vem brilhando nesta temporada, poupado por causa de dores no tornozelo. Sem ele, coube ao também novato Jalen Brunson assumir o protagonismo e fazer 22 pontos, terminando como cestinha da partida, enquanto Dwight Powell, outro nome dos anfitriões, fez 20.

Assim, o Mavericks amargou a 32ª derrota em 58 jogos e ocupa apenas a 12ª posição do Oeste, distante da zona de classificação aos playoffs, fechada hoje pelo Los Angeles Clippers. O time da Califórnia se garantiu na oitava posição desta conferência ao bater o Memphis Grizzlies por 112 a 106, também como visitante, em outro duelo da rodada desta sexta. O rival derrotado ocupa a vice-lanterna, agora com 37 revezes em 60 partidas.

VOLTA A TORONTO COM DERROTA

Esta rodada de sexta também marcou o primeiro retorno de DeMar DeRozan ao Canadá para enfrentar o Toronto Raptors, time que defendeu por nove anos na NBA. Agora jogador do San Antonio Spurs, ele recebeu aplausos dos torcedores do time da casa e foi homenageado até com um vídeo exibido no telão do ginásio, mas acabou sendo superado junto com a equipe texana por 120 a 117.

O astro foi o cestinha do seu time, com 23 pontos, enquanto o italiano Marco Belinelli fez outros 21 para os visitantes, mas os mandantes fizeram valer o fator quadra e tiveram Kawhi Leonard como maior pontuador do jogo, com 25, três a mais do que os marcados pelo seu companheiro de equipe Pascal Siakam. Para completar, Danny Green e Kyle Lowry fizeram 17 pontos cada e Serge Ibaka contabilizou um "double-double" de 13 pontos e 15 rebotes.

Assim, o Raptors passou a somar 44 vitórias em 60 partidas e ocupa a vice-liderança da Conferência Leste. O Milwaukee Bucks, que neste sábado encara o Minnesota Timberwolves, lidera com o mesmo número de triunfos da equipe de Toronto, mas com duas derrotas a menos do que o time canadense.

As duas equipes têm boa vantagem na frente do Indiana Pacers, terceiro colocado, que em outro duelo desta sexta superou o New Orleans Pelicans por 126 a 111, em casa, e passou a contabilizar 39 vitórias em 59 confrontos.

Acompanhamos os resultados da rodada desta sexta-feira:

Confira os jogos deste sábado:

