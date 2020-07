Georginho, do São Paulo, domina premiação do Novo Basquete Brasil

O Novo Basquete Brasil (NBB) divulgou na noite desta sexta-feira os melhores jogadores da temporada. E o armador Georginho, do São Paulo, dominou a premiação. Ele foi considerado o MVP (melhor atleta), o jogador que mais evoluiu, o armador do ano, o jogador mais eficiente e ainda foi líder em rebotes.

Georginho teve média de 15,5 pontos, 8,7 rebotes e 7,5 assistência pelo São Paulo durante a temporada 2019/20. O São Paulo ainda ganhou o prêmio de Equipe com Melhor Ataque, por ter tido uma média de 88,5 pontos por partida.

Leia Também Dispensado pelo Pinheiros, Betinho encara futuro incerto com ajuda da mãe

Leandrinho, do Minas e da seleção brasileira, levou o Troféu Oscar Schmidt, de Cestinha do Campeonato. Ele teve média de 20,1 pontos por jogo. "É um prazer está aqui. Levo esse troféu para o Minas com o maior carinho", afirmou Leandrinho durante a transmissão pela internet.

Jorge Guerra, do Mogi, levou para casa o Troféu Ary Vidal de Técnico do Ano. "Eu sou educador, professor. Sou o líder que tem que resolver o problema e não reclamar dele. Esse é o grande legado do treinador, do líder. Não reclamar, e sim criar soluções", disse.

Já o quinteto foi formado por: Georginho, pelos alas André Góes e Marquinhos e pelos pivôs Devon Scott e Rafael Hettsheimeir. O estrangeiro do ano foi David Jackson, enquanto Dikembe foi eleito o Destaque Jovem da temporada.

A temporada 2019/20 do Novo Basquete Brasil (NBB) foi encerrada sem um campeão. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os clubes decidiram terminar o campeonato ainda no início de maio.