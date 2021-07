Giannis Antetokounmpo não irá operar o joelho esquerdo, revela GM dos Bucks

De acordo com Jon Horst, general manager do Milwaukee Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo, principal nome da franquia na conquista recente do título da NBA, não precisará passar por nenhum procedimento médico para tratar do joelho esquerdo neste período de férias da liga de basquete dos Estados Unidos, o que tranquiliza a franquia e o próprio atleta.

O atual MVP (melhor jogador) das Finais se chocou com o pivô Clint Capela, do Atlanta Hawks, no jogo 4 das finais da Conferência Leste e saiu de quadra com uma hiperextensão no joelho esquerdo. Na época, até mesmo Giannis Antetokounmpo pensou que não retornaria mais na decisão, mas não foi o caso.

Contudo, mesmo após os êxitos diante dos Hawks e do Phoenix Suns, alguns rumores sobre a gravidade da lesão do camisa 34 percorreram os bastidores da liga e foi preciso que o general manager esclarecesse a questão. "Ele está bem", disse Horst. "Não posso explicar, mas ele está bem", completou.

Enfático, Giannis Antetokounmpo gerou certa polêmica em uma entrevista coletiva após o jogo 2 da decisão. "Eu acho que quando você começa a pensar sobre seu joelho ou sobre seu dedo do pé ou dedo mínimo ou qualquer que seja o caso, você está apenas dando desculpas em sua mente. Se você está lá, apenas jogue o jogo. Faça o que puder", afirmou.

O astro grego teve médias de 35,2 pontos, 13,2 rebotes e 5 assistências diante dos Suns na série que definiu o título da temporada. Assim sendo, impressionou especialistas, companheiros e até Horst, visto que as performances de gala foram dias após se lesionar.

A cultura dos Bucks vai na contramão da liga e tanto o general manager quando Giannis Antetokounmpo e outros atletas se orgulham disso. A equipe selecionou diversos jovens na última quinta-feira, no Draft da NBA, e espera contar com seu plantel saudável para brigar novamente pelo título.

Em redes sociais, Horst se posicionou sobre a ida do armador Russell Westbrook para o Los Angeles Lakers e compartilhou publicações que criticam a formação de times repleto de estrelas.