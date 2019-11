Giannis Antetokounmpo volta a liderar Bucks em vitória sobre Raptors

Grande nome da noite de sábado na NBA, Giannis Antetokounmpo fez 36 pontos, 15 rebotes, oito assistências e deus quatro tocos para levar o Milwaukee Bucks à vitória por 115 a 105 sobre o Toronto Raptors, no primeiro encontro entre as equipes desde a última final da Conferência Leste.

Eric Bledsoe acrescentou 14 pontos e cinco assistências, e Khris Middleton e Brook Lopez fizeram 11 pontos cada para os Bucks, enquanto pelos Raptors, Kyle Lowry foi o destaque, anotando 36 pontos.

O hábito dos Bucks de abrir grandes vantagens em determinado momento das partidas quase lhes custou o triunfo novamente. Assim, chegou a estar na frente por 36 a 17 no fim do primeiro quarto e 66 a 50 no intervalo e teve a vantagem ameaçada no quarto quarto.

No instante mais crítico, uma cesta de três pontos de Fred VanVleet - que terminou com 12 pontos e sete assistências - deixou o placar em 107 a 103 ainda com 2min24 de jogo. No fim, graças ao visível cansaço de Lowry, os Bucks conseguiram segurar a vitória por dez pontos de diferença.

Já o Philadelphia 76ers, do armador brasileiro Raulzinho - chegou a entrar em quadra e fez quatro pontos, dois rebotes e duas assistências - , superou a ausência suspenso Joel Embiid e o Portland Trail Blazers na noite de sábado, permanecendo como o único time invicto da NBA ao triunfar por 129 a 128 em jogo emocionante. A partida só foi decidida no último segundo, com arremesso de três pontos do turco Furkan Korkmaz que deu à equipe sua quinta vitória na temporada.

Outro brasileiro da NBA, Bruno Caboclo, foi ainda mais discreto na derrrota de seu Memphis Grizzlies, em casa, para o Phoenix Suns por 114 a 105. O ala-pivô jogou apenas por cinco minutos e saiu de quadra sem pontuar. Devin Booker foi o dono da partida pelos Suns, fazendo 21 pontos, três vezes da marca dos três pontos.

Em Oklahoma, o City Thunder, que só havia vencido uma vez, finalmente voltou a fazer sua torcida sorrir, com Shai Gilgeous-Alexander marcando 23 pontos e ajudando significativamente na tarefa para superar o New Orleans Pelicans, que também colecionava apenas uma vitória, por 115 a 104.

Desfalcado de suas estrelas D'Angelo Russell, Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry, o Golden State Warriors, por sua vez, caiu diante do Charlotte Hornets por 93 a 87. Dwayne Bacon, do Charlotte, e Eric Paschall, dos Warriors, cada um com 25 pontos, foram os maiores pontuadores da noite em San Francisco.

Confira os outros resultados da rodada deste sábado da NBA:

Detroit Pistons 113 x 109 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 91 x 87 Magic

Minnesota Timberwolves 131 x 109 Wizards

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Houston Rockets x Miami Heat

Sacramento Kings x New York Knicks

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x Los Angeles Clippers