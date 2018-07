Ginobili admite que Cavaliers é um dos favoritos na NBA

O armador argentino Manu Ginobili, um dos destaques do atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs, admitiu em entrevista que o Cleveland Cavaliers passou a ser um dos favoritos para conquistar o título da próxima temporada.

O Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, apenas o 10.º colocado da Conferência Leste na última temporada, contratou os astros LeBron James, Kevin Love e Shawn Marion para esta temporada. As novas estrelas da equipe, inclusive, entrarão em quadra no próximo sábado, às 18h, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, contra o Miami Heat – ex-time de LeBron James. O duelo é pela pré-temporada da NBA.

Ginobili reconheceu o peso das novas contratações do Cavaliers. “Eles se tornaram um dos favoritos. Talvez não os principais, mas com certeza entre os cinco primeiros”. O argentino ainda citou outras equipes como as favoritas à taça. “Se o Derrick Rose continuar bem, o Chicago Bulls também será um dos favoritos. O Oklahoma City é outro time que sempre será difícil de bater.

O armador ainda ponderou que os Spurs têm que ser respeitados pelos adversários após o título na última temporada. “Acho que merecemos algum crédito depois de vencer o torneio, mas, com as mudanças nas equipes, temos que esperar para ver”, disse. “Tudo pode acontecer.”