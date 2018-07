Ginóbili anuncia que jogará sua 16ª temporada pelo Spurs

A próxima temporada da NBA será a 16ª de Manu Ginóbili como jogador do San Antonio Spurs. Nesta quarta-feira, veterano o ala/armador argentino anunciou que renovou o seu contrato com a equipe do Texas, assegurando a sua permanência para o próximo campeonato.

Ginóbili, que completará 40 anos na próxima semana, fez o anúncio em uma breve mensagem publicada no seu perfil no Twitter. O Spurs ainda não se pronunciou oficialmente sobre a permanência do jogador argentino. "Seguirei com a camisa 20 um tempinho mais", escreveu Ginóbili. "Eu estarei de volta com o Spurs para uma outra temporada", acrescentou.

Junto com o já aposentado Tim Ducan e o francês Tony Parker, Ginóbili foi um dos pilares da dinastia do Spurs que conquistou quatro títulos da NBA, em 2003, 2005, 2007 e 2014.

Na temporada passada, o argentino teve médias de 7,5 pontos, 2,3 rebotes e 2,7 assistências em 69 partidas da temporada regular. Depois, participou dos playoffs e viu o Spurs não resistir ao Golden State Warriors na decisão da Conferência Oeste.

Ginóbili é considerado um dos melhores estrangeiros da história da NBA, sendo escolhido para o All-Star Game em 2005 e 2011, além de ter sido o eleito Sexto Homem do Ano em 2008. Pela seleção da Argentina, foi medalhista de ouro na Olimpíada de 2004 e de bronze em 2008, também tendo sido vice-campeão mundial em 2002. Agora vai defender o Spurs por mais um ano.