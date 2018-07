Ginóbili confirma que disputará o Mundial pela Argentina

Cinco dias depois de conquistar seu quarto título da NBA pelo San Antonio Spurs, o ala Manu Ginóbili mostrou que não quer saber de descanso e confirmou sua presença no Mundial da Espanha. Ele reforçará a Argentina, considerada uma das candidatas ao título, no torneio que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro.

Era cogitado que o jogador pudesse pedir dispensa para descansar, tanto pela idade (tem 36 anos) quanto pela desgastante temporada do Spurs, que terminou somente no último domingo. Ginóbili, no entanto, parece empolgado com uma das últimas chances de reunir-se com a mais vitoriosa geração da história do basquete argentino.

"Estou dentro! Vejo vocês na Espanha", escreveu o jogador em sua página no Twitter. Ele se juntou a Luis Scola e Andreas Nocioni, duas das principais estrelas do basquete argentino que já confirmaram presença no Mundial. Os três se consagraram com o ouro olímpico de 2004, em Atenas. Pablo Prigioni, outro astro argentino, que não participou da vitoriosa campanha há dez anos, também já se garantiu.

Como a Argentina, a seleção brasileira contará com seus principais jogadores no Mundial. Os quatro atletas do País que atuam na NBA - Anderson Varejão, Leandrinho, Nenê e Tiago Splitter - manifestaram o desejo de disputar o torneio, algo que não acontecia desde os Jogos de Londres, em 2012. Eles se juntarão a Marcelinho Huertas, armador do Barcelona e líder do grupo de Rubén Magnano.

Mas se Ginóbili estará na Espanha, seu companheiro de Spurs Tony Parker já descartou a participação no Mundial. Ele pediu dispensa para descansar e deixou mais fraca a seleção francesa, também uma das favoritas ao título, que conta com nomes como Nando De Colo, Boris Diaw, Nicolas Batum, Evan Fournier, Ian Mahinmi, entre outros.