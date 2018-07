Ginóbili passa por cirurgia no testículo e desfalca os Spurs

O argentino Manu Ginóbili virou mais um problema para o San Antonio Spurs. Se o técnico Gregg Popovich já não contava nas últimas partidas com Tim Duncan, agora perdeu também o ala/armador, que precisou ser submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia para corrigir uma lesão no testículo.

A contusão aconteceu na noite da última quarta, na vitória por 110 a 97 sobre o New Orleans Pelicans. Já na reta final da partida, com dois minutos para o fim do quarto período, Ginóbili marcava Ryan Anderson quando o ala/pivô do Pelicans acertou-lhe uma joelhada nos testículos.

O San Antonio Spurs confirmou a gravidade da lesão nesta quinta. A franquia ainda explicou que não é possível especificar ao certo o tempo de afastamento do argentino, mas que ele ficará longe das quadras por pelo menos um mês.

Ginóbili está em sua 14.ª temporada da NBA e chegou a cogitar se aposentar ao fim do último campeonato, justamente por conta da série de lesões que vinha sofrendo. Na quarta, ele ficou por cerca de um minuto no chão, se contorcendo de dor, antes de ir para os vestiários.