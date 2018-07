Giovannoni prevê seleção mais confiante após vitória A seleção brasileira masculina de basquete estreou na Copa Tuto Marchand com uma vitória emocionante sobre a República Dominicana na última quinta-feira, em Porto Rico. Uma cesta de Alex no estouro do cronômetro definiu o resultado de 78 a 77. Para o ala Guilherme Giovannoni o resultado e a forma como foi obtido aumentarão a confiança da equipe.