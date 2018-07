Golden State bate Chicago e fatura 12ª vitória seguida

Em grande fase na NBA, o Golden State Warriors manteve a série de vitórias na noite deste sábado. Desta vez, deixou pelo caminho o Chicago Bulls, cotado como um dos candidatos ao título, e jogando fora de casa. Sob a liderança do ala Draymond Green, venceu por 112 a 102 e acumulou o 12º triunfo consecutivo na temporada.

Green obteve seu melhor desempenho na NBA. Com 31 pontos, registrou sua maior pontuação. O cestinha da partida teve a ajuda de Klay Thompson, com 24 pontos, e Stephen Curry, com 19. O brasileiro Leandrinho esteve apenas cinco minutos em quadra e pouco conseguiu fazer na partida. Tentou um arremesso de dois e outro de três pontos, sem sucesso. Pelo Chicago, Jimmy Butler anotou 24.

A vitória sobre os anfitriões manteve o Golden State na liderança da Conferência Oeste, com 17 vitórias e duas derrotas. A equipe é a dona da melhor campanha na temporada regular da NBA. O Chicago, ainda oscilando, tem 12 vitórias e 8 derrotas, na quinta colocação da Conferência Leste.

Tentando se aproximar do Golden State, o San Antonio Spurs também venceu nesta rodada. Bateu o Minnesota Timberwolves, lanterna da Conferência Oeste, por 123 a 101, ainda sem contar com o lesionado Tiago Splitter. O experiente Tim Duncan liderou a equipe da casa, com um duplo-duplo de 13 pontos e 10 rebotes. Marco Belinelli contribuiu com 20. Mas o cestinha da partida foi Zach Lavine, com 22 pontos para o Minnesota.

O San Antonio chegou ao seu 15º triunfo na temporada, na quinta posição do lado Oeste. Já o Minnesota segue com uma das piores campanhas da competição. A equipe tem apenas quatro vitórias e já soma 15 derrotas.

Outro time acostumado às derrotas na temporada, o Philadelphia 76ers conquistou sua segunda vitória nesta rodada, apenas quatro dias depois de obter a primeira, justamente sobre o Minnesota. Desta vez, o Philadelphia derrotou o Detroit Pistons por 108 a 101, na casa do adversário. Apesar disso, a equipe segue na última colocação da Conferência Leste, com o maior número de derrotas da temporada: 18.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Chicago Bulls 102 x 112 Golden State Warriors Houston Rockets 100 x 95 Phoenix Suns San Antonio Spurs 123 x 101 Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 96 x 105 Orlando Magic Los Angeles Clippers 120 x 100 New Orleans Pelicans Detroit Pistons 101 x 108 Philadelphia 76ers