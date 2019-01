Warriors derrota o Celtics e alcança a décima vitória consecutiva na NBA

Atual bicampeão da NBA, o Golden State Warriors alcançou a marca de dez vitórias seguidas, ao superar o Boston Celtics, no ginásio do adversário, por 115 a 111, na rodada de sábado à noite da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Kevin Durant fez 33 pontos, Stephen Curry marcou 24 e Klay Thompson anotou 21 para o time de Oakland, enquanto Kyrie Irving somou 32 pontos e dez assistências para o Boston.

Com o triunfo, o Golden State mantém o primeiro lugar na Conferência Oeste, com 35 vitórias e 14 derrotas. O Boston, quinto colocado no lado Leste, perdeu pela 19ª vez, após 49 jogos.

Em New Orleans, o Pelicans sentiu a falta de Anthony Davis, Julius Randle, Nikola Mirotic e E'Twaun Moore - todos machucados - na derrota para o San Antonio Spurs por 126 a 114. Destaque no time do Texas para LaMarcus Aldridge, autor de 28 pontos e 12 rebotes.

Com 24 pontos e 15 rebotes, Jahlil Okafor brigou muito pelo Pelicans, além de Jrue Holiday, autor de 29 pontos, cestinha do time, que perdeu pela terceira vez consecutiva e é apenas o 13º classificado na Conferência Oeste, com 28 derrotas e 22 vitórias.

O San Antonio, por sua vez, faz campanha inversa. Soma 28 triunfos e 22 derrotas, em sexto lugar, no Oeste.

Em Memphis, o resultado mais inesperado da rodada. O Grizzlies, penúltimo colocado do lado Oeste, derrotou o Indiana Pacers, terceiro do lado Leste, por 106 a 103.

Mike Conley marcou 22 points e fez 11 assistências para o Grizzlies somar a 20ª vitória, após 50 jogos, e encerrar uma sequência de oito derrotas seguidas.

Pelo lado do Indiana, o croata Bojan Bogdanovic anotou 21 pontos, mas não conseguiu evitar a 16ª derrota, com 48 jogos disputados.

Em Denver, Nikola Jokic foi o destaque do Denver Nuggets na vitória sobre o Philadelphia 76ers por 126 a 110. O sérvio somou o sétimo triple-double, ao marcar 32 pontos, agarrar 18 rebotes e dar dez assistências.

JJ Redick marcou 22 e Corey Brewer, 20, para o 76ers, que perdeu o 18º jogo, após 50 disputados e ocupa o quarto lugar na Conferência Leste. O Denver é segundo do lado Oeste, com 33 vitórias e 15 derrotas.

Em Portland, no dia dos 42 anos do lendário Vince Carter, a vitória foi do Portland Trail Blazers sobre o Atlanta Hawks por 120 a 111. CJ McCollum conseguiu o primeiro triple-double da carreira, ao marcar 28 pontos, dez assistências e dez rebotes para o time vencedor.

Com 30 pontos e oito assistências, Trae Young foi o melhor pelo lado do Atlanta. O veterano Vince Carter ficou 15 minutos em quadra, agarrou quatro rebotes, fez uma assistência e marcou seis pontos.

Quarto colocado no Oeste, o Trail Blazers soma 31 vitórias e 20 derrotas, enquanto o Hawks, 12º do Leste, tem apenas 15 triunfos, em 48 partidas.

Confira os jogos previstos para este domingo:

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Washington Wizards

News York Knicks x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns