Golden State se reabilita e derrota New York Knicks na NBA

Nada melhor que um confronto com o lanterna para reabilitar uma equipe na competição. O Golden State Warriors se recuperou da derrota para o Denver Nuggets, na sexta-feira, com uma boa vitória sobre o New York Knicks, pelo placar de 125 a 94, em casa, na rodada deste sábado da NBA. Líder disparada da Conferência Oeste, a equipe segue com a melhor campanha da temporada.

Para voltar a vencer, o Golden State contou com os retornos dos armadores Stephen Curry e Klay Thompson, poupados pelo técnico na sexta. A dupla, em grande fase, foi a responsável por liderar a equipe da casa. Thompson foi o cestinha da partida, com 27 pontos. Curry não deixou por menos e anotou 25.

O brasileiro Leandrinho apresentou desempenho discreto. Ele entrou apenas no último quarto e, jogando apenas seis minutos, teve tempo apenas para anotar dois pontos e pegar um rebote. Na sexta, sem dois dos titulares em quadra, o brasileiro quase cravou um double double.

O novo triunfo consolida a posição do Golden State na tabela e deve fazer o técnico Steve Kerr poupar novamente alguns dos titulares nas próximas partidas, já visando a disputa dos playoffs. A equipe soma agora 52 vitórias e apenas 13 derrotas. Já o New York Knicks tem desempenho exatamente oposto. São 52 derrotas e somente 13 triunfos. Por essa razão, é o último colocado da Conferência Leste, com a pior campanha da temporada até agora.

Em outro confronto da rodada deste sábado, o Washington Wizards derrotou o Sacramento Kings por 113 a 97, em casa. John Wall comandou os donos da casa com seus 31 pontos. Pelo lado dos visitantes, DeMarcus Cousins anotou 30. O brasileiro Nenê ficou de fora da partida por motivos pessoais.

Com sua 38ª vitória na temporada, o Washington segue firme na busca por uma vaga nos playoffs. A equipe ocupa o quinto lugar da Conferência Leste. O Sacramento é o antepenúltimo colocado do lado Oeste, com 22 vitórias e 43 derrotas.

Confira os resultados da rodada de sábado na NBA

Boston Celtics 93 x 89 Indiana Pacers

Sacramento Kings 97 x 113 Washington Wizards

Brooklyn Nets 94 x 87 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 93 x 96 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 85 x 88 Utah Jazz

New York Knicks 94 x 125 Golden State Warriors

Jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Houston Rockets

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x New York Knicks