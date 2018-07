Warriors batem Bulls, ampliam série invicta e ficam perto do recorde

Sem a mesma facilidade das partidas anteriores, o Golden State Warriors venceu mais uma na noite desta sexta-feira, ao superar o Chicago Bulls por 106 a 94, jogando diante de sua torcida. Os atuais campeões chegaram ao 14º triunfo em 14 jogos, aproximando-se do recorde neste início de temporada regular da NBA.

Se vencer mais uma, o Golden State vai se igualar ao Houston Rockets da temporada 1993/94, que obteve o melhor início de temporada da história da NBA, com 15 triunfos consecutivos - antes do lançamento da liga, o Washington Capitols de 1948/49 também registrou 15 vitórias seguidas na largada da competição.

Antes disso, porém, o Golden State sofreu para faturar sua 14ª vitória. Stephen Curry, MVP da temporada passada, não brilhou como nas partidas anteriores. Acertou nove dos 20 arremessos que tentou e registrou 27 pontos, abaixo de sua média de 34,2 por partida.

O time da casa, porém, contava com outras peças fundamentais em quadra, como Harrison Barnes, responsável por 20 pontos. Klay Thompson contribuiu com 15 e Andre Iguodala anotou 12. Ausente no último jogo, o brasileiro Leandrinho teve desempenho discreto, com três pontos nos oito minutos em que esteve em quadra. O cestinha da partida foi Jimmy Butler, do Chicago Bulls, com 28 pontos.

Com o resultado, o Golden State mantêm com folga a liderança da Conferência Oeste, com 100% de aproveitamento - poderá alcançar o recorde de 15 triunfos seguidos na noite de domingo, contra o Denver Nuggets, fora de casa. Já o time de Chicago ocupa a segunda colocação do lado Leste, com oito vitórias e quatro derrotas.

Em Nova Orleans, o New Orleans Pelicans encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas ao bater o San Antonio Spurs por 104 a 90. Anthony Davis foi o herói do time anfitrião ao anotar 20 pontos e 18 rebotes. Apesar do triunfo, apenas o segundo da equipe na temporada, o New Orleans segue na lanterna da Conferência Oeste.

Entre os brasileiros, Raulzinho registrou oito pontos, dois rebotes e uma assistência na derrota do Utah Jazz para o Dallas Mavericks por 102 a 93, fora de casa. No duelo em que o Toronto Raptors superou o Los Angeles Lakers por 102 a 91, Marcelinho Huertas ficou de fora por decisão do técnico do Lakers.

CONFIRA OS RESULTADOS

Philadelphia 76ers 88 x 113 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 95 x 120 Boston Celtics

Detroit Pistons 96 x 86 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 90 x 104 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 84 x 96 Memphis Grizzlies

New York Knicks 93 x 90 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 93 x 102 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 114 x 107 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 91 x 102 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 94 x 106 Golden State Warriors

Toronto Raptors 102 x 91 Los Angeles Lakers

CONFIRA OS JOGOS DESTE SÁBADO

Orlando Magic x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x New York Knicks

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies