Golden State vence em rodada que expôs má fase dos brasileiros

Poderia ser uma rodada com oito brasileiros em quadra, em sete jogos diferentes da NBA, um momento histórico para o basquete do País. Mas o sábado à noite expôs a péssima fase vivida por Anderson Varejão e companhia na principal liga dos Estados Unidos. Dos oito, só um foi titular, o armador Raulzinho, no Utah Jazz.

Leandrinho Barbosa não repetiu a atuação de sexta-feira, quando fez 21 pontos, e diante o Sacramento Kings anotou apenas cinco nos 21 minutos nos quais ficou em quadra. O Golden State Warriors venceu mais uma vez bem, por 120 a 101, em Oakland, alcançando sua 19.ª vitória seguida no início da temporada. O recorde histórico da NBA até este ano era 17.

Stephen Curry vem jogando mais que todos os brasileiros juntos e anotou mais 19 pontos, numa partida na qual ficou só 30 minutos em quadra. Draymond Green brilhou com um ''triple-double'' de 11 assistências, 12 rebotes e 13 pontos.

Todos os oito brasileiros somados não fizeram tanto. Na vitória do Toronto Raptors sobre o Washington Wizards, por 84 a 82, na capital dos EUA, nenhum entrou em quadra. Lucas Bebê ficou no banco do Toronto, enquanto Nenê foi colocado como "inativo" pelo Washington por conta da uma lesão na panturrilha e deve perder alguns jogos. Bruno Caboclo nem foi relacionado.

Em Cleveland, LeBron James marcou 26 pontos, sendo os dois últimos a 1s do estouro do cronômetro, e deu a vitória ao Cavaliers sobre o Brooklyn Nets, por 90 a 88. Anderson Varejão teve quatro míseros minutos em quadra e pegou três assistências.

Agora jogando pelo Atlanta Hawks, Tiago Splitter perdeu a chance de enfrentar o San Antonio Spurs, sua ex-equipe, porque está com uma lesão no quadril. Jogando em casa, o San Antonio ganhou por 108 a 88 e alcançou sua 14.ª vitória em 17 partidas, campanha só inferior à do Golden State no Oeste. No Leste, o Cleveland lidera com 13 vitórias em 17 possíveis.

O Los Angeles Lakers vive uma das piores fases da sua história, mas nem assim Marcelinho Huertas é chamado para jogar. No sábado à noite, só esquentou o banco na quinta derrota seguida do Lakers, para o Portland Trailblazers, por 108 a 96. Damian Lilard e CJ McCollum fizeram 29 e 28 pontos, respectivamente.

Por fim, o único titular: Raulzinho. Em sua primeira temporada na NBA, o armador segue titular do Utah Jazz, que no sábado à noite fez 101 a 87 no New Orleans Pelicans. O brasileiro fez quatro pontos, pegou dois rebotes e deu três assistências. A rodada ainda teve vitória do Dallas Mavericks por 82 a 81 sobre o Denver Nuggets.

