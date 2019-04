Golden State Warriors bate o Charlotte Hornets e garante título de divisão na NBA

O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, conquistou na rodada de domingo da temporada regular o título da Divisão Pacífico da Conferência Oeste ao massacrar o Charlotte Hornets por 137 a 90, na Oracle Arena, em Oakland. Com 25 pontos do astro Stephen Curry, a franquia da Califórnia garantiu pela quinta vez consecutiva o posto de melhor time da divisão que ainda conta com as duas equipes de Los Angeles (Lakers e Clippers), Sacramento Kings e Phoenix Suns.

Grande destaque da vitória, Curry obteve 15 de seus 25 pontos em chutes de três. O armador tem agora oito jogos consecutivos convertendo cinco ou mais bolas neste fundamento - a sua melhor marca na carreira. Ele tem 335 ao todo até agora, seu segundo maior número em uma temporada, atrás apenas de suas 402 na temporada 2015/2016, o recorde da liga.

O resultado positivo na rodada de domingo serviu também para os Warriors ficarem na liderança isolada da conferência. Com 52 vitórias e 24 derrotas, o time de Oakland se aproveitou da inesperada derrota do Denver Nuggets para o Washington Wizards, em Denver, por 95 a 90. A franquia do Colorado tem agora 51 triunfos e 25 revezes.

Na Conferência Leste, a briga pela ponta está entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Sem seu principal jogador, o pivô grego Giannis Antetokounmpo - com uma entorse no tornozelo esquerdo -, o time de Wisconsin foi derrotado em um final de prorrogação emocionante contra o Atlanta Hawks, fora de casa. Com uma cesta do novato Trae Young, de 20 anos, no último segundo, a franquia da Geórgia venceu por 136 a 135.

Com o final de uma série de quatro vitórias consecutivas, os Bucks ficam com 57 triunfos e 20 derrotas, ainda com a melhor campanha da temporada. A segunda colocação é do Toronto Raptors, com 54 vitórias e 23 revezes. Além dos dois, Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Indiana Pacers já se garantiram nos playoffs. A briga pelas três últimas vagas está entre Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Miami Heat, Orlando Magic e Charlotte Hornets.

Em Los Angeles, depois de uma semana de brilho com boas atuações, o brasileiro Bruno Cabloco teve um rendimento fraco na derrota do Memphis Grizzlies para o Clippers por 113 a 96. Em 20 minutos em quadra, foi titular, mas fez apenas oito pontos, agarrou dois rebotes e deu dois tocos.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Atlanta Hawks 136 x 135 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 103 x 106 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 102 x 130 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 106 x 113 Sacramento Kings

Denver Nuggets 90 x 95 Washington Wizards

Golden State Warriors 137 x 90 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 113 x 96 Memphis Grizzlies

Confira a rodada desta segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Miami Heat

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers