Golden State Warriors bate recorde de invencibilidade em casa

Stephen Curry e o Golden State Warriors seguem acumulando recordes na temporada 2015/2016 da NBA. Em busca do bi da liga, da manutenção da coroa de MVP e tornando possível que o seu time veja como cada vez mais real a possibilidade de superar o recorde de 72 vitórias do Chicago Bulls em um campeonato, Curry dessa vez marcou 41 pontos na noite de segunda-feira e se tornou o primeiro jogador da história da NBA a anotar 300 cestas de três em uma temporada.

A impressionante marca foi atingida no triunfo do Warriors por 119 a 113 sobre o Orlando Magic, em Oakland. A vitória foi a 45ª seguida do time na temporada regular da NBA, um novo recorde. A última derrota do Warriors como mandante foi em 27 de janeiro de 2015, para o Chicago Bulls. A marca anterior era exatamente do Bulls, com 44 triunfos, e foi estabelecido na temporada 1995/1996. No atual campeonato, o Warriors venceu os 27 jogos que disputou na Oracle Arena.

Curry teve uma atuação menos brilhante do que a anterior diante do Magic, em 25 de fevereiro, quando marcou 51 pontos, sendo 30 deles através de arremessos de três. Dessa vez, o astro acertou sete de 13 tentativas de três e ainda obteve 13 rebotes. Assim, com 20 jogos ainda a serem disputados na temporada regular, atingiu a marca de 301 arremessos de três pontos convertidos. Klay Thompson somou 27 pontos pelo Warriors, que se recuperou da surpreendente derrota para o Los Angeles Lakers, no último domingo, e agora acumula 56 triunfos em 62 partidas. O brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou nove pontos, dois rebotes e uma assistência nos 15 minutos em que jogou pelo Warriors. Já Anderson Varejão obteve dois rebotes em quatro minutos.

Aaron Gordon somou 20 pontos e 16 rebotes pelo Magic, que não contou com o seu principal cestinha Nikola Vucevic, com uma lesão na virilha. O time de Orlando é apenas o 11º colocado da Conferência Leste.

SPURS PERDE

Atrás apenas do Warriors, com a segunda melhor campanha da NBA e da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs viu sua sequência de oito vitórias chegar ao fim com a derrota para o Indiana Pacers por 99 a 91, fora de casa. Monta Ellis, com 26 pontos, e Paul George, com 23, brilharam pelo time de Indianápolis.

Sétimo colocado do Leste, o Pacers dominou o confronto, tanto que teve vantagem superior a dez pontos durante quase todo o duelo, exceto nos minutos finais, quando o Spurs se aproximou, mas não conseguiu a virada. Esta foi apenas a segunda vitória do time de Indianápolis nos últimos 17 duelos com a equipe de San Antonio, desde 2008. Kawhi Leonard e LaMarcus marcaram 23 pontos cada para o Spurs, que não foi dirigido pelo técnico Gregg Popovich, que não viajou para o duelo por problemas familiares.

CAVALIERS TAMBÉM CAI

Mesmo sem quatro titulares e com apenas oito jogadores disponíveis para o duelo, o Memphis Grizzlies bateu o Cleveland Cavaliers por 106 a 103, fora de casa, com 26 pontos de Tony Allen, que registrou a sua melhor marca nesta temporada. Já Vince Carter converteu quatro tiros livres nos últimos 13s4 para assegurar o triunfo. JayMychal Green somou 16 pontos e dez rebotes pelo Grizzlies, o quinto colocado da Conferência Oeste, que forçou a Cavaliers a perder 25 vezes a posse da bola.

LeBron James anotou 28 pontos, ultrapassou John Havlicek e se tornou o 13º maior pontuador da história da NBA. Já Kyrie Irving marcou 27 pelo Cavaliers, sendo 14 no último período.

OUTROS JOGOS

Também na noite de segunda, o Chicago Bulls bateu o Milwaukee Bucks por 100 a 90, em casa, com um "triple-double" de Pau Gasol, com 17 rebotes, 13 assistências e 12 pontos. O brasileiro Cristiano Felício não foi aproveitado no duelo e Derrick Rose foi o cestinha com 22 pontos. Fora de casa, o Los Angeles Clippers bateu o Dallas Mavericks por 109 a 90, com 27 pontos de Chris Paul e 23 pontos e 20 rebotes de DeAndre Jordan. Já o Charlotte Hornets superou o Minnesota Timberwolves com 34 pontos de Kemba Walker, sendo 21 no último período, para conquistar a quarta vitória seguida.

