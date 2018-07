Golden State Warriors bate Rockets e se torna único invicto na NBA

O Golden State Warriors é a única equipe que ainda não perdeu na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de sábado, 8, o time do brasileiro Leandrinho Barbosa se deu melhor em um duelo de invictos e derrotou o Houston Rockets por 98 a 87, fora de casa, com uma atuação brilhante de Stephen Curry.

Curry foi o cestinha da partida com 34 pontos e ainda obteve dez rebotes pelo Warriors. Ele acertou seis de nove arremessos de três, deu cinco assistências e ainda roubou quatro vezes a bola. Leandrinho iniciou a partida no banco de reservas e atuou por 18 minutos, com seis pontos, três rebotes e duas assistências.

Assim, o Warriors conquistou a quinta vitória em cinco jogos disputados, marca que não alcançava desde a temporada 1994/1995, além de ter assumido a liderança da Conferência Oeste da NBA.

O Rockets sofreu com as ausências de Dwight Howard, com sintomas de gripe, e Terrence Jones, lesionado, sendo dominado no garrafão. James Harden marcou 22 pontos pelo time de Houston, um a mais do que Isaiah Canaan. Batido pela primeira vez, o time de Houston havia vencido os seis jogos anteriores.

Até então embalado por seis triunfos consecutivos, o Memphis Grizzlies acabou sofrendo a sua primeira derrota na temporada 2014/2015 da NBA ao perder, fora de casa, para o Milwaukee Bucks por 93 a 92, pela rodada de sábado. Brandon Knight definiu o jogo ao acertar um arremesso de dois pontos e ainda converter um tiro livre a 1s1 do fim.

Giannis Antetokounmpo também foi importante para o terceiro triunfo em sete partidas do Bucks ao anotar 18 pontos. Zach Randolph foi o cestinha do jogo com 22 pontos e ainda obteve 14 rebotes, mas não impediu o revés do Grizzlies.

Fora de casa, o Washington Wizards derrotou o Indiana Pacers por 97 a 90, com bela atuação de Nenê Hilário na noite de sábado. O pivô brasileiro anotou 17 pontos, conquistou sete rebotes e deu cinco assistências nos 31 minutos em que permaneceu em quadra na quinta vitória do time de Washington em sete jogos.

John Wall marcou 18 pontos pelo Wizards, que foi ao intervalo vencendo por 54 a 35, perdeu o terceiro quarto por 30 a 19, mas mesmo assim conseguiu assegurar o triunfo. Solomon Hill foi o cestinha da partida com 28 pontos, sendo 20 no segundo tempo, pelo Pacers. O time de Indianápolis faz péssimo começo de temporada, com apenas uma vitória em sete partidas.

O San Antonio Spurs, sem o lesionado Tiago Splitter, perdeu em casa para o New Orleans Pelicans por 100 a 99, pela rodada de sábado. Os atuais campeões da NBA conseguiram uma ofensiva de 15 a 4, com Tony Parker e Tim Duncan no banco, no final da partida, virando o placar para 99 a 98, mas Anthony Davis fez a cesta que definiu o triunfo do Pelicans.

Davis, aliás, terminou a partida com 27 pontos e ainda obteve 11 rebotes. Já Jrue Holiday somou 15 pontos e 11 assistências pelo Pelicans, agora com três vitórias e duas derrotas. Parker foi o cestinha do jogo com 28 pontos, Kawhi Leonard fez 14 pontos e obteve 14 rebotes, enquanto Duncan anotou 11 pontos e conseguiu dez rebotes no terceiro tropeço do Spurs em cinco partidas disputadas nesta temporada.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA: Los Angeles Clippers 106 x 102 Portland Trail Blazers Indiana Pacers 90 x 97 Washington Wizards Atlanta Hawks 103 x 96 New York Knicks Miami Heat 102 x 92 Minnesota Timberwolves Chicago Bulls 101 x 106 Boston Celtics Houston Rockets 87 x 98 Golden State Warriors Milwaukee Bucks 93 x 92 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 99 x 100 New Orleans Pelicans