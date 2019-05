Golden State Warriors chega à quinta final consecutiva da NBA

Scott Cacciola, The New York Times

O Golden State Warriors não teve uma temporada sem percalços. A equipe teve de lidar com lesões, atritos nos bastidores, cansaço e até mesmo complacência. Apesar disso, ela continua uma superpotência do basquete, e impôs sua vontade nesta reta final.

Na noite dessa segunda-feira, 20, os Warriors alcançaram a sua quinta final da NBA consecutiva ao derrotar o Portland Trail Blazers por quatro a zero nas finais da Conferência Oeste. Com uma vitória de 119 a 117 que só foi definida no tempo extra, eles mantêm o sonho de conquistar o terceiro campeonato seguido e o quatro em cinco temporadas.

O único outro time a alcançar o feito de cinco finais consecutivas foi o Boston Celtics, quando estabeleceu o recorde de 10 finais da NBA consecutivas de 1957 a 1966. Nesse intervalo de tempo, a equipe ganhou nove títulos, sendo oito consecutivos. Já o Los Angeles Lakers foi a última equipe a se sagrar campeã da NBA três vezes consecutivas, de 2000 a 2002.

Os Warriors agora aguardam o vencedor da Conferência Leste. A série está em 2 a 1 para o Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors. O quarto jogo acontece nesta terça-feira, 21, em Toronto.