Golden State Warriors é campeão da Conferência Oeste e vai à final da NBA

O Golden State Warriors conquistou, nesta quinta-feira, o título da Conferência Oeste da NBA, ao vencer o Dallas Mavericks, por 120 a 110, e fechar a série melhor de sete em 4 a 1. Agora, o time do técnico Steve Kerr aguarda o vencedor entre Boston Celtics e Miami Heat, cujo sexto jogo será disputado nesta sexta-feira. Boston lidera com 3 a 2.

Golden State e Dallas mais uma vez não tiveram um grande aproveitamento no primeiro quarto. Com isso, a disputa foi equilibrada, com o time da casa tendo o domínio da partida.

Do lado dos Warriors, os destaques foram Klay Thompson e Andrew Wiggins, enquanto Luka Doncic e Spencer Dimwiddie, este com duas cestas no final do quarto, marcaram seis pontos cada para a equipe de Dallas.

No segundo quarto, o time da casa aproveitou as várias falhas do Dallas para abrir boa vantagem no placar. Com Klay Thompson com a mão calibrada e Stephen Curry muito bem nas assistências, os Warriors chegaram a ter 67 a 46 no placar, mas acabaram fechando o segundo quarto com 69 a 52.

O terceiro quarto foi atípico, com dois momentos completamente distintos. No começo, a impressão é de que o jogo estava decidido. Tudo dava certo para os Warriors, que chegaram a ter 25 pontos de vantagem.

Mas as bolas de Doncic começaram a cair, o esloveno fez 15 pontos no quarto e colaborou para o Dallas ter uma sequência final com 22 a 7, deixando o placar em 94 a 84 para o último quarto.

O Golden State Wariors veio mais concentrado para o último tempo, com destaque para Klay Thompson, o cestinha da partida, com 32 pontos, apesar do intenso esforço da equipe de Dallas, que teve Doncic com 28 pontos.