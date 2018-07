Golden State Warriors é surpreendido pelo Utah Jazz na NBA

Líder no Oeste e dono da melhor campanha da NBA, o Golden State Warriors era amplo favorito no duelo de sexta-feira diante do Utah Jazz, somente o 12.º colocado da conferência. Mas em Salt Lake City os donos da casa surpreenderam, venceram por 110 a 100 e impuseram somente a oitava derrota do time de Oakland, em 44 jogos disputados.

Os desempenhos abaixo do esperado de nomes como Klay Thompson (12 pontos), Harrison Barnes (quatro) e Draymond Green (sete) foram fundamentais para o resultado negativo. Candidato a melhor jogador da temporada, Stephen Curry teve outra boa atuação, com 32 pontos, sete rebotes e seis assistências, mas não foi o suficiente.

De nada adiantou os 15 pontos em 13 minutos de Leandrinho, em uma de suas melhores partidas no ano. Isso porque o Jazz contou com dia inspirado do ala Gordon Hayward, autor de 26 pontos e 15 rebotes. Trevor Booker ainda contribuiu com 17 pontos vindo do banco.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; " STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Se o líder do Oeste caiu, o primeiro colocado do Leste segue imbatível. O Atlanta Hawks chegou à 18.ª vitória consecutiva, ampliando o recorde histórico da franquia, e se consolidou como principal equipe da conferência ao fazer 105 a 99 sobre o Portland Trail Blazers, em casa. Já são 39 triunfos no total, contra 32 do Blazers, que é o quarto no Oeste.

Os visitantes tiveram a liderança durante boa parte do jogo, mas a vitória do Hawks por 11 pontos no último período - 36 a 25 - definiu o resultado. Seis jogadores dos anfitriões superaram os 10 pontos, com destaque para os 21 de Paul Millsap. Pelo Blazers, LaMarcus Aldridge mais uma vez foi o melhor em quadra, com 37 pontos, além de 11 rebotes.

Na perseguição aos líderes das conferências, Toronto Raptors e Houston Rockets também venceram. Segundo colocado do Leste, o Raptors passou pelo Brooklyn Nets na prorrogação por 127 a 122, fora de casa, com 26 pontos e nove assistências de DeMar DeRozan. Já o Rockets, terceiro no Oeste, bateu o Boston Celtics por 93 a 87, também fora de casa, graças aos 26 pontos e 12 rebotes de Donatas Motiejunas.

Nos outros jogos da rodada, o Los Angeles Clippers caiu diante do New Orleans Pelicans por 108 a 103. O Cleveland Cavaliers, ainda sem o lesionado LeBron James, derrotou o Sacramento Kings por 101 a 90. O Chicago Bulls perdeu para o Phoenix Suns por 99 a 93, enquanto o Dallas Mavericks bateu o Miami Heat por 93 a 72 e o Philadelphia 76ers passou pelo Minnesota Timberwolves por 103 a 94.

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Phoenix Suns