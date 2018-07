Golden State Warriors oficializa acerto com Leandrinho

O acordo já tinha sido fechado há cerca de duas semanas, mas a assinatura do contrato foi oficializada apenas nesta quarta-feira, após a eliminação do Brasil no Mundial. Como estava livre no mercado, após defender o Phoenix Suns na última temporada da liga norte-americana de basquete, Leandrinho acabou escolhendo o Warriors.

Com 31 anos, Leandrinho já está na NBA há 11 temporadas. Ele começou no Suns em 2003, passando também por Toronto Raptors, Indiana Pacers e Boston Celtics antes de voltar ao time de Phoenix. No último campeonato da liga, quando se recuperou de grave lesão, o ala disputou apenas 20 jogos, com média de 7,5 pontos por partida.

Agora, com a confirmação de que Leandrinho segue na NBA, o Brasil terá um recorde de sete jogadores na temporada. Os outros são Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Tiago Splitter (San Antonio Spurs), Nenê (Washington Wizards), Vítor Faverani (Boston Celtics), Lucas Bebê (Toronto Raptors) e Bruno Caboclo (Toronto Raptors).