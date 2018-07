Golden State Warriors pode ser campeão da NBA nesta terça

Se vencer o Cleveland Cavaliers hoje à noite fora de casa, o Golden State Warriors conquistará o título da NBA, algo que não consegue desde 1975. No domingo, impulsionado por uma atuação impressionante do armador Stephen Curry, a equipe venceu os Cavs 104 a 91 em Oakland, no quinto jogo da decisão - os Warriors estão com três vitórias, contra duas do adversário.

O astro LeBron James fez de tudo para dar a vitória ao seu time. Com mais um “triple-double” (40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências), ele manteve sua equipe viva até os últimos momentos do último período, mas seus companheiros não o ajudaram muito.

Do lado dos Warriors, Curry, MVP da temporada, anotou 37 pontos. Sua atuação no terceiro período decidiu o jogo. Ele marcou 17 pontos, nove em bolas de três, sendo uma delas depois de fazer seu marcador, o australiano Matthew Dellavedova, tão efetivo nesta tarefa em outros momentos, “dançar” com seus dribles.

Caso o Cleveland vença a partida de hoje o campeão da NBA será conhecido na sexta-feira, no jogo 7, que será disputado em Oakland.