Golden State Warriors vence Chicago Bulls por 42 pontos de diferença na NBA

Vice-líder da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors atropelou o Chicago Bulls, líder do Leste, e conquistou uma expressiva vitória por 138 a 96, em duelo realizado na noite de sexta-feira no United Center, casa do adversário. A diferença de 42 pontos foi conquistada graças a uma boa atuação coletiva, liderada por Jonathan Kuminga, autor de 25 pontos, três rebotes e seis assistências.

O jovem de 19 anos se destacou ao lado de Jordan Pool, que marcou 22, e da estrela Stephen Curry, que contribuiu com outros 19. Assim, chegou ao fim a série de derrotas que já durava dois jogos."Se você tem um bom time, coisas boas geralmente acontecem e você pode se recuperar. Eu simplesmente gosto da maneira como respondemos", disse Curry.

Do lado dos Bulls, Vucevic teve um duplo-duplo, com 19 pontos e 14 rebotes, mas os motivos para se lamentar foram muito maiores. Além da derrota, o time de Chicago viu Zach LaVine sair de quadra com uma lesão no joelho. Há, contudo, o consolo de que a liderança da Conferência Leste foi mantida.

Enquanto isso, o vice-líder Miami Heat mostrou consistência comemorando a quarta vitória seguida ao bater o Atlanta Hawks por 124 a 118. Jimmy Butler, autor de um duplo-duplo de 23 assistências e dez rebotes, foi o líder da equipe em quadra. Já na Conferência Oeste, acima dos Warriors, o líder Phoenix Suns contou com 27 pontos e 12 rebotes de Deandre Ayton para construir uma vitória por 112 a 94 sobre o Indiana Pacers, 13° do Leste.

No Tennesse, o Memphis Grizzlies, sensação da temporada, encerrou uma sequência de 11 vitórias ao perder por 112 a 85 para o Dallas Maverick. Os Grizzlies estão na terceira colocação do Oeste, enquanto os Mavericks ocupam o quinto lugar da mesma conferência.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Charlotte Hornets 109 x 116 Orlando Magic

Toronto Raptors 87 x 103 Detroit Pistons

Indiana Pacers 94 x 112 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 11 x 99 Boston Celtics

Chicago Bulls 96 x 138 Golden State Warriors

Miami Heat 124 x 118 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 108 x 114 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 85 x 112 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 126 x 114 Houston Rockets