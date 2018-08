'Grande oportunidade', diz Bruno Caboclo ao assinar com o Houston

Bruno Caboclo ganhou mais uma chance de continuar na NBA. Dispensado pelo Sacramento Kings, o ala fechou acordo de um ano pelo salário mínimo da liga e sem bônus de assinatura com o Houston Rockets. O brasileiro terá de brigar na pré-temporada para ficar no elenco principal, com chance de ser enviado ao Rio Grande Valley Vipers, equipe afiliada da franquia do Texas na G-League.

"Acho que é uma grande oportunidade, já estou na NBA há quatro anos e este vai ser meu quinto. Já aprendi bastante coisa nesse período e estou chegando com uma boa experiência e expectativa também", afirmou o jogador de 22 anos.

"O Houston tem um time incrível e espero aprender bastante com todos os jogadores e técnicos, por isso, eu espero uma boa temporada", completou.

Derrotado na final da Conferência Oeste pelo Golden State Warriors, o Houston Rockets entra novamente como um dos favoritos. A franquia contratou recentemente Carmelo Anthony para jogar com Chris Paul e James Harden.

Em Houston, Caboclo terá como companheiro o compatriota Nenê. "Somos amigos há algum tempo, desde que estou na NBA. Ele sempre me dá dicas. Acho que com essa aproximação irei aproveitar mais", afirmou o ala.

Escolhido pelo Toronto Raptors na primeira rodada do draft de 2014, o brasileiro nunca conseguiu se firmar na franquia canadense até ser trocado com o Sacramento Kings. Por lá, registrou suas melhores médias: 2,6 pontos, 2,1 rebotes em dez minutos por jogo.