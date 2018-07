Gravidez da mulher afasta Tony Parker da Rio-2016

A seleção francesa de basquete pode ficar sem uma de suas principais estrelas nos Jogos Olímpicos do Rio, caso se classifique para vir ao Brasil. O armador Tony Parker admitiu nesta terça-feira que pode não atuar no evento por conta da gravidez de sua mulher, Axelle Francine, com quem casou em 2014, após se separar da atriz Eva Longoria.

Em uma entrevista à Rádio RMC, Parker revelou que o nascimento de seu filho está previsto para o fim de julho, pouco antes do torneio de basquete dos Jogos do Rio, que acontecerá entre os dias 6 e 21 de agosto. O armador do San Antonio Spurs pode ficar de fora para ajudar a esposa nos primeiros dias de vida de seu segundo filho.

O experiente jogador de 33 anos, aliás, não descartou nem sequer a possibilidade de se ausentar do Pré-Olímpico. A França é uma das 18 seleções que brigam pelas três vagas restantes no Rio e pode ficar sem Parker na disputa do dia 4 a 10 de julho, período em que a esposa do atleta deverá viver seus últimos dias de gravidez.

"Estas são grandes notícias. Eu vou ter que falar com a seleção francesa. E negociar com minha esposa, também. A agenda é muito, muito difícil", declarou Parker. O presidente da federação francesa, Jean-Pierre Siutat, e o diretor-técnico, Patrick Beesley, disseram que não foram informados sobre a situação do armador.