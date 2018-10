Líderes, Nuggets e Pelicans vencem outra; Pistons ganha com show de Griffin

Nos três jogos realizados na rodada desta terça-feira à noite da NBA, Denver Nuggets, Detroit Pistons e New Orleans Pelicans souberam aproveitar o fator quadra com vitórias e se mantiveram invictos neste início de temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Entre estes times, destaque principal para o Nuggets, que derrotou o Sacramento Kings por 126 a 112 e passou a contabilizar quatro triunfos em quatro partidas, se garantindo na liderança isolada da Conferência Oeste. Vice-líder, o Pelicans bateu o Los Angeles Clippers por 116 a 109 para ganhar a terceira seguida em três duelos disputados, enquanto o Pistons contabiliza o mesmo retrospecto após superar o Philadelphia 76ers, por apenas um ponto (133 a 132), em duelo decidido apenas na prorrogação e com atuação de gala de Blake Griffin, autor de 50 pontos.

Em um destes confrontos, o pivô sérvio voltou a ser decisivo pela equipe de Denver ao conseguir um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes, sendo que ainda ajudou o time do Colorado com seis assistências. Jamal Murray, com 19 pontos, e Garry Harris, com 18, foram outros dois nomes importantes para o triunfo sobre o Kings.

Antepenúltima colocada do Oeste, a franquia de Sacramento agora amarga três derrotas em quatro partidas. E não conseguiu evitar novo revés mesmo com a boa atuação do novato Marvin Bagley III, que saiu do banco para ser o cestinha do duelo, com 20 pontos, e ainda apanhar nove rebotes. Justin Jackson, com 17 pontos, também se destacou pelos visitantes.

O Pelicans, por sua vez, foi impulsionado por duas belas atuações de Anthony Davis e de Nikola Mirotic para superar o Clippers. O primeiro deles foi o grande nome do jogo, com 34 pontos e 13 rebotes, enquanto o montenegrino também somou dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 18 pontos e pegar 12 rebotes, sendo dez deles defensivos. Elfrid Payton, com 20 pontos, também se sobressaiu pela equipe mandante.

Já pelo Clippers, Tobias Harris fez 26 pontos e apanhou nove rebotes, enquanto o italiano Danilo Gallinari marcou mais 24 pontos pelos visitantes. Entretanto, eles não conseguiram evitar a segunda derrota da equipe da Califórnia em quatro partidas, retrospecto que a deixa na oitava posição do Oeste.

GRIFFIN DÁ SHOW

No outro duelo da rodada desta terça-feira, Blake Griffin deu um show ao fazer 50 pontos e ainda garantir um "double-double" ao apanhar 14 rebotes e distribuir seis assistências no triunfo sofrido sobre o Philadelphia 76ers. Foi a melhor marca da carreira do astro na NBA.

Para completar, foi dele o arremesso que assegurou a vitória por 133 a 132, a 1,8 segundo para o fim da prorrogação. Reggie Jackson, com 23 pontos, e Ish Smith, com 21, foram outros nomes que se destacaram na vitória da equipe de Detroit.

Sexto colocado do Leste, agora com duas derrotas em quatro jogos, o 76ers contou com o camaronês Joel Embiid brilhando com 33 pontos e 11 rebotes. J.J. Reddick, com 30 pontos, foi outro a exibir boa atuação pelos visitantes.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Miami Heat x New York Knicks

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks X Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Washington Wizards