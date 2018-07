Grizzlies batem Blazers e avançam às semifinais do Oeste na NBA

O Memphis Grizzlies está nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Após desperdiçar a chance de fechar a série no quarto jogo, o time do Tennessee se recuperou e fechou o confronto com o Portland Trail Blazers por 4 a 1 ao derrotá-lo por 99 a 93, em casa, na noite de quarta-feira.

Esta é a terceira vez nos últimos cinco anos que o time de Memphis se classifica às semifinais da sua conferência. Em busca de uma vaga na decisão do Oeste, o Grizzlies agora terá pela frente o Golden State Warriors, time de melhor campanha na temporada regular. O primeiro duelo está marcado para o próximo domingo em Oakland.

O time de Memphis conseguiu superar a ausência de Mike Conley, que ficou de fora do segundo jogo consecutivo, em recuperação de fraturas perto do seu olho esquerdo. O espanhol Marc Gasol brilhou com 26 pontos e 14 rebotes pelo Grizzlies. Courtney Lee anotou 20 pontos, Zach Randolph fez 16 e Jeff Green somou dez.

CJ McCollum foi o cestinha da partida com 33 pontos, a maior produção ofensiva da sua carreira. Damian Lillard marcou 22 pontos pelo Blazers e LaMarcus Aldrige anotou 20, mas acabou deixando a partida ao atingir o limite de faltas cometidas. Já Nicolas Batum acumulou dez rebotes, sete assistências e seis pontos. O Blazers caiu pela sétima vez em suas últimas oito aparições na primeira rodada dos playoffs.

Também na noite de quarta, o Atlanta Hawks desempatou a série com o Brooklyn Nets e fez 3 a 2 em um confronto mais equilibrado do que se esperava ao triunfar em casa por 107 a 97. Assim, o líder da Conferência Leste avançará nos playoffs se triunfar no sexto jogo, nesta sexta-feira, em Nova York.

Al Horford somou 20 pontos e obteve 15 rebotes, Jeff Teague também anotou 20 e ainda deu oito assistências e DeMarre Carroll marcou 24 pontos pelo Hawks, que chegou a ter 17 pontos de vantagem, viu o Nets diminui-la, mas não chegou a ter o seu triunfo ameaçado. Alan Anderson liderou o ataque do time nova-iorquino com 23 pontos e Joe Johnson somou 18 pontos e nove rebotes.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com a disputa de dois jogos: Milwaukee Bucks x Chicago Bulls e San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers. Bulls e Spurs lideram suas séries por 3 a 2.