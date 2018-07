Grizzlies batem Spurs em jogo marcado por três prorrogações

O Memphis Grizzlies se mostrou mais uma vez uma das equipes mais fortes da Conferência Oeste na rodada de quarta-feira da NBA e derrotou o atual campeão San Antonio Spurs. Em um dos melhores jogos da temporada até o momento, o time do Tennessee bateu o rival de divisão por 117 a 116 após três prorrogações, calando a torcida no AT&T Center.

Foi a 21ª vitória em 25 jogos dos Grizzlies, que só não lideram o Oeste porque o Golden State Warriors perdeu um jogo a menos. E ela só foi possível graças a uma grande atuação de Marc Gasol, autor de 26 pontos e cestinha da partida. Ele teve o auxílio de Zach Randolph (21 pontos e 21 rebotes), enquanto do lado dos Spurs os destaques foram Danny Green (25 pontos) e Tim Duncan (23 pontos e 16 rebotes). Tiago Splitter não foi bem e anotou quatro pontos e cinco rebotes em 24 minutos em quadra.

Os Grizzlies chegaram a abrir confortável vantagem no terceiro quarto, mas os Spurs viraram. O jogo só foi para a prorrogação porque Gasol acertou uma bola de três inimaginável no estouro do cronômetro, bem marcado por Manu Ginóbili. No primeiro tempo extra, o espanhol voltou a selar a igualdade nos segundos finais. No segundo, foi a vez de Tim Duncan garantir a continuidade do jogo. Na terceira prorrogação, Ginóbili teve a chance de dar a vitória ao time da casa, mas arremessou muito mal uma bola de três.

Outro time texano, o Houston Rockets, também foi para a prorrogação diante do Denver Nuggets, mas teve resultado diferente do rival estadual e venceu por 115 a 111. James Harden anotou 41 pontos e 10 assistências, enquanto Dwight Howard anotou 24 pontos e 16 rebotes. Eles foram os líderes da 19ª vitória da equipe, terceira colocada no Oeste.

A quarta colocação é do Portland Trail Blazers, que passou pelo Milwaukee Bucks por 104 a 97, graças aos 29 pontos de Damian Lillard e aos 23 pontos e 15 rebotes de LaMarcus Aldridge. Em quinto, aparece o Los Angeles Clippers, que derrotou o Indiana Pacers por 102 a 100 com mais uma grande atuação de Blake Griffin, autor de 31 pontos e 16 rebotes.

No Leste, quem continua na ponta é o Toronto Raptors, que venceu a 20ª na temporada ao fazer 105 a 89 no Brooklyn Nets, graças aos 20 pontos e 13 assistências de Kyle Lowry. No jogo entre o terceiro e o quinto colocado da conferência, o Atlanta Hawks seguiu mais perto da ponta depois de atropelar o Cleveland Cavaliers por 127 a 98.

Shelvin Mack deixou o banco de reservas para marcar 24 pontos e liderar o triunfo, auxiliado pelos 20 pontos de Al Horford. Pelos Cavaliers, LeBron James e Dion Waiters anotaram 21 pontos cada, mas as noites pouco inspiradas de Kevin Love (13 pontos) e Kyrie Irving (seis) minaram as chances de vitória. Anderson Varejão anotou quatro pontos e dois rebotes em 20 minutos em quadra.

Confira os resultados das partidas da NBA na quarta-feira:

Charlotte Bobcats 106 x 111 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 98 x 127 Atlanta Hawks

Boston Celtics 109 x 92 Orlando Magic

Detroit Pistons 106 x 117 Dallas Mavericks

Miami Heat 87 x 105 Utah Jazz

Toronto Raptors 105 x 89 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 116 x 117 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 104 x 97 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 102 x 100 Indiana Pacers

Denver Nuggets 111 x 115 Houston Rockets

Veja as partidas desta quinta-feira na NBA:

Chicago Bulls x New York Knicks

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder