Grizzlies derrotam Thunder e conquistam 1ª vitória desde a retomada da NBA

O Memphis Grizzlies entrou em quadra nesta sexta-feira mais preocupado que nunca. A equipe, que ocupa a 8ª colocação da Conferência Oeste da NBA, perdeu seus primeiros quatro jogos desde a retomada da liga, em Orlando. No entanto, conseguiu fôlego na briga para a próxima fase da competição ao vencer o Oklahoma City Thunder por 121 a 92.

A conquista dá aos Grizzlies um total de 33 vitórias e 37 derrotas na competição. O triunfo foi importante visto que, em sua cola, o time tem outros cinco oponentes brigando por um lugar na pós-temporada da NBA: Portland Trail Blazers (com 32 vitórias), San Antonio Spurs (30 vitórias), New Orleans Pelicans (30 vitórias), Phoenix Suns (30 vitórias) e Sacramento Kings (29 vitórias).

O tropeço teria permitido com que os Blazers subissem para a 8ª colocação, mas a sonora diferença de 29 pontos garantiu com que isso não acontecesse. Oklahoma liderou a primeira etapa com 18 pontos, mas os Grizzlies se esforçaram para retomar a frente no placar no segundo quarto. Na volta do intervalo, Memphis aplicou 32 a 18, o que fez com que fosse tranquilo pro período final liderando por 95 a 78.

Dillon Brooks foi o cestinha da equipe com 22 pontos, além de pegar seis rebotes e distribuir quatro assistências. Jonas Valanciunas e Ja Morant fizeram 19 pontos cada, com 11 rebotes para o pivô e nove assistências para o armador. Pelo OKC, destaque para Chris Paul com 17 pontos e Luguentz Dort com 16.

Em outro jogo da noite, o San Antonio Spurs venceu o Utah Jazz por 119 a 111 após perder seus dois últimos compromissos e se complicar na briga do Oeste. O time de Salt Lake City, que já tem vaga assegurada nos playoffs por ocupar a 5ª colocação da chave, não contou com três de seus principais jogadores: Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Mike Conley.

O ala-armador Derrick White foi o grande destaque da noite ao marcar 24 pontos e conquistar seis rebotes. O pivô Jakob Poeltl, que tem sido um ponto fraco dos Spurs na volta da NBA, anotou um "double-double" de 19 pontos e dez rebotes. Pelo Jazz, Jordan Clarkson anotou 24 pontos, enquanto Tony Bradley fez 15 pontos e 11 rebotes, ambos vindos do banco de reservas.

O Boston Celtics não tomou conhecimento do atual campeão, o Toronto Raptors, e venceu o time canadense por 122 a 100. O resultado não influencia as posições na Conferência Leste, já que as equipes em questão ocupam o top 3 da chave, atrás apenas do Milwaukee Bucks, líder incontestável com 55 vitórias.

Os 22 pontos de diferença chegaram a ser 40 em determinado momento do confronto, que pode ser uma possível semifinal do Leste. Jaylen Brown liderou os Celtics com 20 pontos e seis rebotes, enquanto Jayson Tatum anotou 18 pontos e sete rebotes. Kemba Walker contribuiu com 17 pontos e quatro assistências.

Pelos Raptors, Fred VanVleet fez 13 pontos e viu outros quatro colegas anotarem 11 pontos: Pascal Siakam, Kyle Lowry, Rondae Hollis-Jefferson e Norman Powell.

