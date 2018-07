Grizzlies interrompem série de 16 jogos invicto dos Warriors na NBA

O Memphis Grizzlies se deu melhor no duelo entre as duas melhores equipes da NBA e da Conferência Oeste. Pela rodada de terça-feira da liga norte-americana de basquete, os Grizzlies encerraram uma sequência de 16 vitórias do Golden State Warriors ao derrotá-lo por 105 a 98, em casa.

Com o resultado, a equipe de Memphis chegou aos 20 triunfos em 24 partidas. A equipe, porém, segue atrás dos Warriors, que acumulam 21 vitórias na temporada 2014/2015 da NBA e continuam sendo o time de melhor campanha, mesmo após sofrer a sua primeira derrota desde o dia 11 de novembro.

Marc Gasol foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda obteve sete rebotes e deu três assistências pelos Grizzlies, enquanto Zach Randolph conseguiu um "double-double" com 17 pontos e dez rebotes e Mike Conley somou 17 pontos, cinco assistências e quatro roubadas de bola.

Klay Thompson liderou os Warriors com 22 pontos e Stephen Curry marcou 19, mas errou dois arremessos de três no final da partida e converteu somente nove de 25 arremessos de quadra. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa não entrou em quadra por opção do técnico Steve Kerr.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Washington Wizards conquistou a quinta vitória consecutiva ao superar o Minnesota Timberwolves por 109 a 95, em casa, com um começo arrasador de partida, abrindo 14 a 2 em menos de cinco minutos de jogo. John Wall brilhou ao anotar 21 pontos e distribuir 17 assistências, enquanto Rasual Butler marcou 23 pontos pelos Wizards.

O brasileiro Nenê Hilário somou 11 pontos, sete rebotes e duas assistências nos 21 minutos em que permaneceu em quadra pelo time de Washington, vice-líder da Conferência Leste com 18 triunfos em 24 partidas, atrás apenas do Toronto Raptors, que acumula 19 vitórias em 25 jogos.

Thaddeus Young foi o cestinha do duelo com 29 pontos, Shabazz Muhammad anotou 21 e Gorgui Dieng acumulou 12 pontos e 12 rebotes pelos Timberwolves, que perderam nove das últimas dez partidas. A equipe está na lanterna da Conferência Oeste com apenas cinco triunfos em 24 jogos.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 109 x 95 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 87 x 107 Miami Heat

Memphis Grizzlies 105 x 98 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 119 x 111 Utah Jazz

New York Knicks 87 x 107 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 92 x 104 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Orlando Magic

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Miami Heat x Utah Jazz

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Houston Rockets