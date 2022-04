Grizzlies vence Suns em duelo do topo do Oeste; Lakers se complicam

O Memphis Grizzlies, vice-líder da Conferência Oeste, entrou em quadra com uma boa dose de desfalques na noite de sexta-feira, mas isso não impediu que saísse de lá com uma vitória por 122 a 114 sobre o líder Phoenix Suns. Ainda que a ultrapassagem não seja mais uma possibilidade, uma vez que a temporada regular está na reta final, o triunfo sobre o primeiro colocado serve para animar ainda mais o torcedor para a disputa dos playoffs.

Além disso, o jogo marcou o fim de uma série de nove vitórias dos Suns, que vinha de triunfos contra outros times do primeiro escalão da NBA: Philadelphia 76ers e Golden State Warriors."Essa, definitivamente, é uma vitória importante, pois você está enfrentando o melhor time da liga", comentou o treinador Taylor Jenkins, do Memphis.

Sem Ja Morant nos últimos sétimos jogos, os Grizzlies também não contaram como Desmond Bane, Steven Adams, Tyus Jones e Jaren Jackson Jr., todos lesionados. Assim, quem brilhou no triunfo sobre os líderes foi Devin Brooks, autor de 30 pontos. Ziaire Williams, com 19, e De’Anthony Melton, com 17, também foram peças importantes, assim como Kyle Anderson, que somou dez rebotes. O maior pontuador da partida, contudo, foi Devin Booker, dono de 41 pontos dos 111 marcados pelos Suns.

LAKERS SE COMPLICAM - Em outro jogo da noite envolvendo dois integrantes da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers perdeu por 111 a 114 para o New Orleans Pelicans. Os dois times estão brigando por uma vaga no play-in, e os Pelicans estão mais perto do objetivo do que a franquia californiana, pois ocupam a nona colocação, com 34 vitórias e 45 derrotas. Já os Lakers estão em 11º, fora da zona de classificação, com 31 vitórias e 46 derrotas.

Nem mesmo LeBron James, autor de 38 pontos, oito rebotes e quatro assistências, conseguiu evitar mais uma derrota na conta da equipe de Los Angeles. "O quadro geral é que era praticamente uma vitória obrigatória para nós, mas nós não fizemos o nosso trabalho", lamentou o camisa 4.

Apesar de ter pontuado bastante, LeBron não foi bem na parte decisiva da partida e marcou apenas dois pontos no quarto final, além de ter errado uma cesta de três no soar da buzina. Enquanto isso, os Pelicans celebravam as boas apresentações de CJ McCollum, que marcou 32 pontos, e Brandon Ingram, com 29.

Veja os resultado de sexta-feira:

Orlando Magic 89 x 102 Toronto Raptors

Washington Wizards 135 x 103 Dallas Mavericks

Boston Celtics 128 x 123 Indian Pacers

Houston Rockets 117 x 122 Sacramento Kings

Phoenix Suns 114 x 122 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 119 x 153 LA Clippers

Oklahoma City Thunder 101 x 110 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 130 x 11 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 130 x 136 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 111 x 114 New Orleans Pelicans