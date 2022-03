Grizzlies arrasam Warriors em duelo pela vice-liderança da Conferência Oeste na NBA

Em duelo direto pela vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, o Memphis Grizzlies fez a lição de casa na noite desta segunda-feira e venceu o Golden State Warriors por 123 a 95. Apesar de colocar em disputa também a segunda melhor campanha da temporada, a partida contou com baixas de peso em ambos os lados.

Pelos Warriors, o técnico Steve Kerr não pôde contar com Stephen Curry, ainda lesionado, e Klay Thompson e Draymond Green, ambos poupados. Pelo lado dos Grizzlies, Ja Morant e Jaren Jackson Jr. foram as baixas.

Liderado por Desmond Bane, Dillon Brooks e De'Anthony Melton, a equipe da casa começou com tudo e dominou com mais facilidade do que o esperado os dois primeiros quartos. "Nós, obviamente, tivemos um começo de jogo bem lento. Eles foram mais físicos que nós no primeiro tempo. Não competimos no nível que deveríamos", lamentou o auxiliar técnico dos Warriors, Mike Brown.

Bane anotou 21 pontos, enquanto Brooks e Melton registraram 20 pontos cada. O cestinha da partida foi Jordan Poole, com seus 25 pontos para os visitantes, que tiveram ainda o destaque de Moses Moody. Ele deixou o banco de reservas para anotar 18 pontos.

O triunfo deixou os Grizzlies muito perto de sacramentar a segunda colocação da Conferência Oeste, confirmando sua posição de cabeça de chave número dois nos playoffs. Somam agora 53 vitórias e 23 derrotas. Os Warriors, ainda não garantidos na próxima fase da NBA, no terceiro posto da tabela, com 48 triunfos e 28 revezes.

Pela Conferência Leste, o Miami Heat segue com ampla vantagem sobre os rivais. Já classificado, derrotou o Sacramento Kings por 123 a 100, em casa. Jimmy Butler foi o maior pontuador do confronto, com 27 pontos, ajudando sua equipe a encerrar uma série negativa de quatro derrotas consecutivas.

Inspirado, Bam Adebayo anotou um "double-double" de 22 pontos e 15 rebotes. Tyler Herro começou no banco de reservas, mas contribuiu com 20 pontos. Davion Mitchell foi o cestinha dos Kings, com 21 pontos. Líder do Leste, o Miami exibe agora o retrospecto de 48 vitórias e 28 derrotas. Os Kings estão em 13º no Oeste, com chances remotas de classificação, com 27/49.

Ainda em busca da vaga direta nos playoffs, Toronto Raptors e Boston Celtics fizeram um duelo equilibrado no Canadá. E os anfitriões levaram a melhor por 115 a 112. Pascal Siakam foi o grande nome do jogo, com 40 pontos e um "double-double", por registrar também 13 rebotes.

Fred VanVleet e OG Anunoby contribuíram com 14 pontos, enquanto os Celtics tiveram um "double-double" de Marcus Smart, de 28 pontos e 10 rebotes. Grant Williams registrou 17 pontos, e Derrick White, 15 pontos e oito assistências.

A vitória dos Raptors acirrou a disputa na Conferência Leste. O time canadense aparece na sexta posição, a última que garante classificação direta, com 43 vitórias e 32 derrotas. Os Celtics estão em quarto, um pouco mais perto da vaga, com 47/29.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA

Cleveland Cavaliers 107 x 101 Orlando Magic

Indiana Pacers 123 x 132 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 109 x 113 Denver Nuggets

Miami Heat 123 x 100 Sacramento Kings

New York Knicks 109 x 104 Chicago Bulls

Toronto Raptors 115 x 112 Boston Celtics

Houston Rockets 120 x 123 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 123 x 95 Golden State Warriors

Portland Trail Blazer 131 x 134 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA

Washington Wizards x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Utah Jazz