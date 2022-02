G!rls Camp do NBA Basketball School em São Paulo terá participação da ginasta Rebeca Andrade

O G!rls Camp do NBA Basketball School terá uma convidada especial em sua terceira edição, que acontece nos dias 11 e 13 de março, no Colégio Emilie de Villeneuve, em São Paulo. Mesmo com 1,54m, a ginasta Rebeca Andrade, medalha de ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e campeã mundial, promete mostrar que tem talento para o basquete.

Ela vai participar de um talk-show com as meninas de 11 a 17 anos antes de entrar em quadra. "Fiquei muito feliz com esse convite da NBA para participar do G!rls Camp, um camp só para meninas... Olha que bacana! Vai ser uma experiência nova, oportunidade para conversar com essas jovens atletas, cheias de sonhos, iniciando no esporte, falar um pouco da minha experiência e, claro, mostrar toda a minha habilidade no basquete, né? Quem disse que baixinha também não sabe jogar?", prometeu.

Além de Rebeca Andrade, o G!rls Camp contará com participação das ex-jogadoras Janeth Arcain e Helen Luz, campeãs mundiais e medalhistas olímpicas pela seleção brasileira, e da portuguesa Ticha Penicheiro, campeã da WNBA em 2005 e única não americana no Top 25 da história da liga americana feminina de basquete.

"Ter uma atleta com a história e o carisma da Rebeca no G!rls Camp, ao lado de nomes como Janeth, Ticha e Helen, estrelas do basquete mundial, é um privilégio, uma oportunidade para que as atletas aproveitem ao máximo as experiências do fim de semana, se conectando com nomes importantes do esporte mundial", afirmou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA na América Latina.

Como funciona?

Durante três dias, as atletas vão participar de muitos treinos, dinâmicas e palestras. Gabi Chizzolini, do perfil 'Cestas Incríveis', vai promover desafios valendo prêmios e produtos exclusivos da NBA. Todas as atividades e jogos finais do último dia de camp serão na quadra oficial da NBA Store Arena, maior loja física da liga na América Latina, localizada no Morumbi Town Shopping.

O G!rls Camp será realizado seguindo rígidos protocolos de prevenção à covid-19, conforme orientações e procedimentos estabelecidos pela equipe médica da liga. Todos os participantes, técnicos convidados e staff deverão apresentar um teste RT-PCR negativo realizado até 48h antes do evento, além do uso de máscaras durante todo o evento, que vai disponibilizar álcool em gel em todas as áreas do Camp.

A primeira edição do camp só para meninas aconteceu em março de 2020, reunindo mais de 90 atletas de dez Estados brasileiros no Clube Alto dos Pinheiros, em São Paulo. Em setembro de 2021, no Bourbon Atibaia Resort, foi realizado o NBA Basketball School Camp, evento que contou com a segunda edição do G!rls Camp em sua programação - Basketball Camp, exclusivo para meninos, aconteceu simultaneamente na retomada das atividades que ficaram suspensas por causa da pandemia da covid-19.